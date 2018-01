Festa della Pace al Cardinal Ferrari di Como

Un pomeriggio di giochi e riflessioni dedicate al tema della pace. Si svolgerà domenica 14 gennaio 2018 al Centro Cardinal Ferrari di Como.

L'evento, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e per i loro genitori, prevede giochi, attività, riflessione e preghiera per la pace.

Ci saranno giochi a tema per i bambini, la testimonianza del fotografo Gin Angri per i ragazzi e l'incontro con una famiglia che ospita un giovane rifugiato per i genitori.

Il filo conduttore sarà il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, dal titolo "Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace".

Al termine ci sarà un momento di condivisione, con la preghiera e con la merenda.



L'evento è organizzato dall'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) del vicariato di Como Centro.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. C'è possibilità di parcheggio.