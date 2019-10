Colori e sapori d'autunno nell'antico borgo di Asso

Domenica 6 Ottobre in occasione della 5^ edizione della Festa d'Autunno, l'Associazione ASSO INCONTRA con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e IdeaInpiù, organizza uno spettacolo comico con Max Pisu uno degli attori più divertenti del panorama artistico italiano, che da molti anni calca le scene di parecchi teatri oltre che a spettacoli nelle piazze Italiane.

Presso la Piazza Ratti di Asso (CO) alle ore 14.30 potrete assistere GRATUITAMENTE allo spettacolo “Recital”, con un Max Pisu in versione multiforme che affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente.

Tanti i temi toccati. Tra questi, il rapporto genitori-figli. E poi loro, i bambini, che crescono in quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizie “ad alto rischio” e problemi adolescenziali, conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini… a vita bassa. Le litigate di coppia, dove il “non ricordo” diventa l’unica arma di difesa, in grado di ribaltare la realtà dei fatti. Chiudendo con le riflessioni di un anziano che ci parla del passato in un’Italia proiettata nel futuro e ci rivela anche il motivo per cui i pensionati “piantonano” i cantieri.

Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti.

Non mancherà l’inseparabile Tarcisio che tra le innumerevoli peripezie quotidiane, ci racconta nuove avventure in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia… vi lasciamo immaginare! Insomma, ora e sempre… Minchia che ridere!

Oltre a questo imperdibile appuntamento, ci saranno tante altre iniziative che caratterizzeranno la giornata di domenica 6 Ottobre nelle vie dell’Antico Borgo di Asso: dalle ore 10 mercatino di hobbisti e di produttori locali, oltre ad una mostra fotografica del Triangolo Lariano “Le bellezze del Lario”, una via interamente dedicata ai proverbi e diversi punti ristoro.

Immancabili le visite guidate alla “Asso Medievale” con partenza dalla Torre di Scarenna alle ore 10 e alle ore 15, quest’ultima proposta anche il lingua francese.

Arte, trampolieri e musica allieteranno grandi e piccini nell’arco di tutta la giornata.

Programma davvero ricco, per trascorrere insieme una giornata di allegria, conoscenza, buon cibo e ovviamente Max Pisu!!

Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina Facebook Asso Incontra.