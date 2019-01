L'emozione si fa arte con la fotografia artistica e terapeutica

Un workshop esperienziale e introspettivo con l'innovativo metodo THE SELF-PORTRAIT EXPERIENCE. Un modo per sperimentare questo potente metodo che si declina attraverso la fotografia e l'autoritratto.

Con la guida di Marilena Pisciella, facilitatrice del metodo, formatasi anni fa con Cristina Nunez, ciascun partecipante sarà accompagnato ad esprimere le emozioni più difficili e spesso taciute in una società "che ci vuole solo e sempre perfetti, desideranti, felici, efficienti e buoni" attraverso l’esercizio "Autoritratto delle emozioni".

Sarà per questo allestito un vero e proprio studio professionale fotografico per le sessioni di autoritratto, nell’affascinante e omonima sala del XVII sec., affrescata da Giovan Battista Recchi.

La I edizione di novembre a Como è andata sold out. Vi sono pochi posti rimasti. La scelta è quella di lavorare con un piccolo gruppo di partecipanti (max 9 iscritti), perché il metodo è particolarmente intimo e profondo, come anche la qualità tecnica ed artistica degli autoritratti che ciascun partecipante porterà con sé.