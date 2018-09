The Big Draw: a Cernobbio va in scena il festival mondiale del disegno

Il più grande festival del disegno al mondo sarà dunque ancora protagonista a Cernobbio, dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, con un coinvolgente e creativo laboratorio per i bambini e le loro famiglie domenica 16 settembre 2018, dalle ore 15 alle ore 18, a cura dell’Associazione Fata Morgana. Come l’anno scorso, le attività si svolgeranno nel giardino della Villa ed i partecipanti potranno dar vita ad illustrazioni realizzate con varie tecniche, tra cui la stampa calcografica, grazie al torchio di stampa a cura del Museo didattico della Seta di Como. Protagonista dell’edizione 2018 di The Big Draw a Villa Bernasconi sarà un animale fantastico presente sul soffitto di una sua stanza: il pavone tacchinato.

Insieme alle “animattrici” di Fata Morgana i partecipanti ascolteranno prima la sua storia e poi la illustreranno inventando nuovi animali fantastici, che invaderanno la storica dimora liberty cernobbiese dando vita ad una mostra estemporanea mostruosamente fantastica, utilizzando la bellissima Carta Fabriano, promotore di The Big Draw in Italia con l’obiettivo di espandere il successo della giornata del disegno che solo in Inghilterra, dove è nato, raduna e coinvolge ogni anno 300.000 persone.

Per partecipare a The Big Draw domenica 16 settembre 2018 a Villa Bernasconi occorre iscriversi sul sito internet www.villabernasconi.eu . La partecipazione comporta il versamento della quota di € 3,00. Ricordiamo infine che The Big Draw sul Lago di Como non si esaurirà con il pomeriggio “creativo” di Villa Bernasconi ma proseguirà sabato 29 settembre a Villa Carlotta di Tremezzo con il laboratorio “Vedutisti per un giorno”, in programma dalle ore 15:00 alle ore 17:30, durante il quale sarà allestita una vera e propria mostra ispirata dalla decorazioni floreali della bellissima villa liberty.

The Big Draw a Villa Bernasconi di Cernobbio rientra nel progetto “Sotto il Segno del Liberty 2.0” finanziato dal bando Avviso Unico Cultura 2017 di Regione Lombardia nell’ambito di “Liberty Tutti”. Ulteriori informazioni sull’evento sempre su www.villabernasconi.eu dove è possibile informarsi anche