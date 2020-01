Karaoke, carbonara e divertimento: serata di musica alla Nuova Vignascia

Serata all'insegna della musica e del divertimento al bar La Nuova Vignascia, in via dei Villini 2 a Como. Nella serata di giovedì 23 gennaio 2020 protagonista assoluto sarà il pubblico che potrà divertirsi con il karaoke. Ad animare la serata con musica e maxi impianto stereo per il karaoke sarà la collaudata coppia Dj Giò e Patty. Alle 20.30 sarà offerta una gustosa pasta alla carbonara.