Serata all'insgne adella musica, del ballo e del canto: il 13 dicembre 2019 alle ore 19.30 il Brigitte Cafè si anima e dà il via al divertimento. In occasione della festa della birra nel locale di via Viganò a Como ci sarà il duo Giò e Patty per far ballare e cantare tutti i partecipanti.