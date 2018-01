"Delitti Rock" a Cantù con Ezio Guaitamacchi

Venerdì, 12 gennaio, alle 22, il palco del live club All'Una e Trentacinque Circa ospita "Delitti Rock", uno spettacolo di racconti, suoni e visioni di Ezio Guaitamacchi. Che c'entrano un conte e una "cinese" nelle morti di Jim Morrison e Janis Joplin? Chi ha ucciso Kurt Cobain? Il possesso del marchio "Rolling Stones" può essere il movente di un delitto? Chi ha dato per primo la notizia della morte di John Lennon? A questi e a molti altri interrogativi, Ezio darà risposte convincenti con uno show avvincente che, insieme alle sue chitarre, vedrà sul palco al suo fianco la voce formidabile di Brunella Boschetti Venturi, "l'action painting" di Carlo Montana e le proiezioni di immagini storiche curate da Filippo Guaitamacchi.

Milanese e milanista, viaggiatore e tennista, Ezio Guaitamacchi nella vita fa tante cose divertenti: è giornalista musicale, autore e conduttore radio/tv, scrittore, musicista, docente e performer. Quando non dirige il mensile JAM, non trasmette sulle onde di LifeGate, non insegna al CPM, non scrive un saggio sul rock o la rubrica “Dark Side” su XL, non è sul palco o davanti a una telecamera a raccontare i suoi “RockFiles”, legge gialli e biografie di rockstar, guarda Fox Crime o i documentari di History Channel.

Ha pubblicato una quindicina di saggi sul rock tra cui 1000 canzoni che ci hanno cambiato la vita” (Rizzoli), “Figli dei fiori figli di Satana” (Arcana), “100 dischi ideali per capire il rock”(Editori Riuniti), “Delitti Rock” (Arcana) e “RockFiles – 500 storie che hanno fatto storia” (Arcana). Dopo i Delitti Rock ritorna sulla scena del crimine: “Psyco Killer– Omicidi in Fa maggiore” (Ultra) è il suo primo “rock thriller”.