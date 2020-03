De Sfroos, i video del making of del nuovo album

Seppure il condizionale sia d'obbligo vista la situazione, il nuovo disco di Davide Van De Sfroos dovrebbe arrivare alla fine di aprile, qualche giorno prima della doppia data di debutto a Milano, anch'essa in attesa di una sempre più difficile conferma. Dopo aver lanciato un invito a rimanere a casa con lo strumento a lui più congeniale, una bella canzone, in questo caso una cover di un pezzo di Mika, l'artista continua a pubblicare sul suo profilo Facebook alcuni video con i quali intrattiene i suoi fan.

Inoltre, in attesa del primo singolo, per avere qualche informazione in più sul suo prossimo lavoro nelle scorse settimane My Nina Spettacoli ha pubblicato su YouTube tre video che raccontano il making of dell'atteso album di enediti di De Sfroos. Ve li riproproniamo tutti qui, in attesa di ritrovare Davide con le sue canzoni anche in concerto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.