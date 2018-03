Dalla Russia con amore

Mentre la partita più difficile si gioca sui tavoli dei tribunali, con i guai finanziari che coinvolgono anche il Comune di Campione d'Italia, come abbiamo scritto ieri, il Casinò prova a ritrovare il sorriso, anche per i suoi 156 dipendenti a rischio, grazie a un servizio girato nei giorni scorso per la rivista russa Ozero Komo proprio all'interno della casa da gioco più grande d'Europa. Per un giorno alcune bellissime modelle russe sono state infatti ospiti del Casinò, posando ai tavoli verdi e tra le slot machine. “Ozero Komo" si traduce “Lago di Como”, luogo “conosciuto e amato dai nostri lettori – spiega Tatiana Rykoun, direttrice ed editrice della rivista – poiché ci rivolgiamo sia alla comunità russa che vive nell’area dei laghi sia ai connazionali che ci seguono tramite il nostro sito Internet: li guidiamo alla scoperta di un territorio che sempre più spesso desiderano visitare e Campione d’Italia è giustamente inclusa nel novero dei luoghi che meritano una sosta tanto più che l’animo russo apprezza da sempre il gioco e qui trova anche l’eleganza di tono cui aspira”. Intanto, a Campione d’Italia, il Casinò funziona a pieno regime continuando a presentare un’offerta che va dai giochi più classici alle slot di sempre nuova generazione, dall’alta cucina a cura dello chef executive Lorenzo Staltari allo spettacolo di livello internazionale.