Al via gli appuntamenti di “Welcome - martedìcernobbio”

Con l’arrivo del mese di giugno tornano gli appuntamenti di “Welcome – martedìcernobbio”, la serie di proposte che ogni due settimane permetteranno di vivere Cernobbio nella sua strettoia senza traffico…stando tranquillamente seduti al tavolo di un bar o di un ristorante, ascoltando buona musica per trascorrere una serata in allegria e in relax, con la possibilità, inoltre, di fare shopping in quanto tutti i negozi resteranno aperti. Il primo appuntamento in programma martedì 5 giugno e la serata sarà caratterizzata dal tema: “Itinerari del gusto – apericene a tema”. Come per ogni martedì di “Welcome” la strettoia di via Regina sarà chiusa al traffico dalle 19:00 alle 23:30.

Questo il calendario di tutte le serate di “Welcome – martedìcernobbio” per l’estate 2018:

5 giugno – Itinerari del gusto, apericene a tema

19 giugno – Serata in rosso

26 giugno – E’ moda, fashion show in strettoia

17 luglio – Serata blues

31 luglio – Stasera si balla

14 agosto – Woodstock, il ritorno dei figli dei fiori

28 agosto – Itinerari del gusto, wine Cernobbio-degustazione vini

11 settembre – Il mercatino dell’autunno nelle strade e nelle corti

25 settembre – E’ moda, fashion show in strettoia.