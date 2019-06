Al via Zelbio Cult: Incontri d’autore sull’altro ramo del Lago di Como

Zelbio, un piccolo paese di grande fascino a 800 metri d’altezza sul ramo comasco del Lario, ospita il festival “Zelbio cult - Incontri d’autore su quell’altro ramo del lago di Como”: giunto alla dodicesima edizione, è organizzato da un gruppo di amici, in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca comunale di Zelbio. Motore e ideatore del programma è Armando Besio, giornalista di lungo corso a Repubblica e da sempre innamorato di Zelbio: insieme hanno deciso di farlo diventare il palcoscenico di incontri colti e divertenti, invitando protagonisti del mondo culturale, mischiando i generi e giocando con le contaminazioni.

Il programma

Quest’anno il festival inaugura domenica 30 giugno con una serata musicale in collaborazione con il Festival di Bellagio e del Lago di Como: nella chiesa parrocchiale di San Paolo con l’Orchestra milanese “I pomeriggi musicali” esegue musiche di Albinoni, Gemiani, Bach Dvorák con la direzione di Mario Roncuzzi (oboe: Francesco Quaranta).

Sabato 6 luglio si iniziano gli incontri: LUCETTA SCARAFFIA ci racconta “Tra terra e Cielo” (Marsilio), l’avventura di Francesca Cabrini, la piccola grande suora lombarda nata nel 1850 a Sant’Angelo Lodigiano che, alla fine dell’Ottocento attraversò l’oceano Atlantico per ben 28 volte decisa a portare aiuto agli emigrati italiani nelle Americhe. La chiesa cattolica la celebra come “santa patrona dei migranti”. Come scrive Papa Francesco nella prefazione di “Terra e cielo”, suor Cabrini aveva compreso “la via da percorrere per affrontare il fenomeno epocale delle migrazioni coniugando carità e giustizia” con grande spirito profetico. Aveva visto la modernità nei suoi aspetti meno positivi, quelli che coinvolgevano i miserabili della terra e che intellettuali e politici non volevano vedere. Nel testo, con la postfazione di Liliana Cavani, suor Francesca Cabrini viene descritta come obbediente alla Chiesa, ma anche donna creativa e indipendente: creò infatti un modello di vita religiosa femminile nuovo e autonomo, fondando ben 67 istituti in Nord e Sudamerica tra case d’accoglienza, ospedali, scuole e orfanotrofi per migranti. Morta a Chicago nel 1917, le è stata dedicata la stazione Centrale di Milano. Lucetta Scaraffia, storica e giornalista, insegna Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma. Ha fondato e diretto il mensile “Donne Chiesa Mondo” de “L’Osservatore Romano”, dal quale si è recentemente dimessa in polemica con le gerarchie vaticane.

Torna a Zelbio la figura della poetessa Antonia Pozzi, dopo aver ospitato qualche anno fa Graziella Bernabò con la biografia “Per troppa vita che ho nel sangue”: sabato 13 luglio è sul palcoscenico ELISABETTA VERGANI con lo spettacolo teatrale “L’infinita speranza di un ritorno. Vita e poesia di Antonia Pozzi”. Figlia unica di una famiglia dell’alta borghesia milanese, la poetessa morì suicida a 26 anni nel 1938 senza aver mai pubblicato una sola poesia. Studiò Filosofia all’Università Statale e si inserì nella vita culturale milanese degli anni Trenta, avendo per compagni di studio alcuni tra i futuri protagonisti della cultura del Novecento (Vittorio Sereni, Remo Cantoni, Dino Formaggio, i Treves …). Nella sua esperienza umana convissero l’immenso amore per la natura e la montagna e il difficile rapporto col mondo maschile ed intellettuale della propria epoca. È sepolta nel piccolo cimitero di Pasturo, in Valsassina, sotto le sue amate Grigne. Nonostante la sua brevissima vita, si conoscono più di trecento composizioni, e ancora non si può dire con certezza che tutto quello che abbia scritto sia stato pubblicato. Oggi è riconosciuta come una delle voci più alte della poesia italiana del Novecento: la sua (lenta) scoperta si è tradotta nella pubblicazione di libri, film e mostre fotografiche. E adesso grazie anche ad uno spettacolo teatrale, che porta sul palcoscenico l’attrice Elisabetta Vergani, curatrice di una raccolta di poesie intitolata “Desiderio di cose leggere” (Salani), e un musicista, Filippo Fanò, ideatore di musiche originali, con i diari, le lettere, le fotografie e gli oggetti della sua vita: non vi è nulla in scena che non sia appartenuto ad Antonia Pozzi. Una serata che approfondisce la vicenda umana e poetica, che scandisce le tappe di un “diario dell’anima”: attraverso la poesia, vengono declinati i ricordi della sua vita, le paure, le sofferenze, le speranze.

Si prosegue venerdì 19 luglio con la conferenza per immagini “Leonardo e l’energia della natura”: lo storico dell’arte STEFANO ZUFFI torna a Zelbio, con una serata dedicata a Leonardo da Vinci, in concomitanza con la ricorrenza dei cinquecento anni della sua scomparsa. Tutti siamo abituati a considerare Leonardo “il genio” per antonomasia. Ma… le opere pittoriche sono poche e spesso incompiute o pasticciate, nemmeno uno dei molti trattati è stato pubblicato, le famose invenzioni non sempre funzionano… insomma, in cosa consiste la genialità dell’artista e scienziato? Il professor Zuffi, di recente autore di due testi molto diversi (la veloce autobiografia “Leonardo”, pubblicato da Feltrinelli Kids e l’illustratissimo “Leonardo in primo piano” edito da Rizzoli) propone una chiave di lettura legata alla profonda passione che ha legato Leonardo alla natura: una innovativa, e modernissima, visione dell’uomo immerso nell’universo, in un grandioso ritmo vitale, come un unico, meraviglioso organismo vivente.

Sabato 27 luglio si parla di Italia e di Italiani partendo dal saggio “La Penisola che non c’è - La realtà su misura degli italiani” (Mondadori): il sociologo e sondaggista NANDO PAGNONCELLI – presidente di Ipsos Italia, ospite della trasmissione tv “Di martedì” e firma del “Corriere della Sera” – ci racconta alcune incongruenze del nostro Paese. Partendo da una analisi precisa su cosa sia “l’opinione pubblica”, Pagnoncelli la tratteggia come “protagonista” indiscussa dei nostri tempi perché ottenerne il consenso è di vitale importanza per leader e partiti politici, che spesso modellano la propria azione solo in vista di questo obiettivo. Da qui la necessità di sapere cosa pensano, desiderano e sognano i cittadini, ossia i potenziali elettori, salvo scoprire che le loro opinioni sono profondamente contraddittorie e di rado, almeno nel nostro paese, rispecchiano la realtà. I dati parlano chiaro: secondo gli italiani il 26% dei residenti nel nostro Paese è composto da immigrati mentre il dato reale non supera il 9%, anche la percezione degli islamici in Italia non corrisponde alla realtà: dal 20% percepito ad un dato reale che oscilla dal 2% al 3,7%. I sondaggi – che Pagnoncelli ha utilizzato anche in occasioni delle recenti elezioni europee – rappresentano quindi uno strumento preziosissimo che, come uno specchio, dovrebbe riflettere l’immagine di una società̀ e che invece, nel caso dell’Italia - Paese “strabico”, ne svela inaspettatamente le mille incoerenze.

Sabato 3 agosto spazio per un racconto dedicato al Ticino con “Angeli, Arcangeli e demoni del Ticino”: il celebre architetto MARIO BOTTA, già ospite di Zelbio, narra le grandi bellezze della Svizzera Italiana e ci porta a riscoprire e valorizzare un grande patrimonio di tradizioni, cultura e arte presente sul territorio cantonale. Botta ha costruito edifici in tutto il mondo, dalle ville alle banche, dai musei ai casinò: sono però gli edifici di culto a stargli particolarmente a cuore, come spiega in questa serata. Rappresenta per molti estimatori “l’anima” di questa zona del Ticino, e lega il suo nome alle bellezze architettoniche che ha ideato, progettato e costruito, tra le quali troviamo: la Chiesa di Santa Maria degli Angeli sul Monte Tamaro, il rifugio "Fiore di Pietra" sul Monte Generoso, o il Teatro dell’Architettura di Mendrisio. Una serata che ripercorre le strade del Ticino alla ricerca dell'architettura e dell'arte sacra, affiancandole alle sue celebri bellezze naturali e alle località più note.

Sabato 10 agosto una serata di parole, immagini e musica che partono da Zelbio e volano in Spagna: Giuseppe Pizzala è “Uno zelbiese alla guerra di Spagna”, ebanista emigrato in Sud America, rimandato in Italia perché rivoluzionario e poi ripartito per la Spagna dove si arruolò come volontario per sostenere il governo repubblicano contro l’insurrezione militare sostenuta da Mussolini e da Hitler. Antifascista, partecipò alla guerra civile spagnola dal 1936 al 1939, fino alla totale sconfitta della Repubblica e all’inizio dei successivi 35 anni di dittatura franchista. Riparò poi in Francia, dove proseguì la difesa della democrazia contro i nazisti combattendo tutta la II guerra mondiale come volontario nell’esercito francese. CLAUDIO ROSSI – che ha vissuto lunghi anni in Spagna approfondendone la storia e che attualmente collabora con l'Istituto "Ferruccio Parri" di Milano (Ex Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) - ha recuperato documenti e testimonianze di questa vita avventurosa, di cui è rimasta scarsa memoria. Negli archivi dell’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna (AICVAS), conservati nell'Istituto "Ferruccio Parri" ha seguito le tracce di questa storia lariana, con il supporto del Presidente dell’Associazione Italo Poma, presente alla serata. Una serata animata dalle canzoni dell'epoca che ascolteremo dalla splendida voce di Angeles Aguado Lopez, dedicata agli abitanti di Zelbio - che dovrebbero annoverare con orgoglio Giuseppe Pizzala tra i suoi concittadini più illustri – e a tutti coloro che amano la libertà ed il coraggio.

Si prosegue sabato 17 agosto con il ritorno di un affezionato amico del festival: GIANNI CLERICI racconta la sua straordinaria collezione di quadri e sculture, con la storica dell’arte MILENA NALDI. La serata “Dall’arte del tennis a il tennis nell’arte” prende spunto dalla recente pubblicazione “Il tennis nell’arte – Racconti di quadri e sculture dall’antichità ad oggi” (Mondadori), in cui il grande giornalista e scrittore traccia una storia divertita e inedita del tennis nell’arte. Molti sono infatti i grandi pittori che hanno raffigurato il tennis: da Desubleo a Tiepolo, da Chardin a Goya, da Boccioni a Campigli a Carrà a Hopper, per non parlare di scultori come Calder, Thayaht, Tongiani. I racconti dedicati alle opere di questi grandi artisti si intrecciano con la storia personale di Clerici che, dopo una vita spesa a commentare il tennis, ci accompagna per la prima volta a scoprire anche la sua ricca e ampia collezione familiare d’arte. Una serata in cui la storia del tennis si interseca alla storia dell’arte passando attraverso episodi di vita, di personaggi famosi e non.

Sabato 24 agosto protagonista è sempre l’attualità: in una serata intitolata “Ultimissime notizie”, GIULIO ANSELMI riflette sulle problematiche dell’informazione attuale, analizzando le motivazioni dell’attuale crisi della carta stampata e le nuove frontiere dell’informazione digitale. È il Presidente dell’ANSA dall’aprile 2009. Nato a Valbrevenna nel 1945, si è laureato in giurisprudenza all'Università di Genova ed ha cominciato a collaborare da studente al Corriere Mercantile. Dopo la laurea e un breve periodo di pratica forense, inizia a collaborare con il Corriere Mercantile, per poi passare, nel 1969, a Stampa Sera e quindi a La Stampa, a Panorama - come inviato speciale – e al Secolo XIX. Dal 1984 direttore del settimanale Il Mondo, nel 1987 è passato al Corriere della Sera, dove è rimasto fino al 1993 come vicedirettore e poi condirettore; successivamente assume la guida de Il Messaggero, che condurrà fino al 1996.

Dopo un breve periodo da editorialista del Corriere della Sera, nel 1997 è direttore responsabile dell'ANSA; dal 1999 al 2002 direttore de L'Espresso, rimane successivamente editorialista del quotidiano del Gruppo, la Repubblica e vicepresidente di Finegil. È stato consulente della trasmissione televisiva di Rai 3 “Ballarò” e dal 2005 ha diretto La Stampa di Torino, per poi tornare all’ANSA nell’aprile del 2009 in veste di Presidente.

Presidente della FIEG (Federazione italiana Editori Giornali) dal 2011, e di Audipress (agenzia di raccolta e analisi dati sulla diffusione della stampa italiana) dal 2012, ha insegnato “Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico” all’Università LUISS Guido Carli. Con un saggio intitolato “I giornali non contano più nulla” ha partecipato al volume collettivo “Il pregiudizio universale: un catalogo d'autore di pregiudizi e luoghi comuni” (Laterza).

La serata conclusiva del Festival è sabato 31 agosto con lo scrittore svedese più noto in Italia, e che ama il Belpaese: BJÖRN LARSSON – scrittore, traduttore e appassionato velista - racconta della sua ultima pubblicazione “La lettera di Getrud” (Iperborea), un romanzo sulla storia e sull’identità, su come questa venga costruita e in parte imposta, sui limiti della libertà umana. Il romanziere che è diventato famoso a livello internazionale con “La vera storia del pirata Long John Silver” e “Il cerchio celtico” passa ad una nuova tematica, il dramma della persecuzione degli ebrei legato alla questione dell’identità. Larsson è docente di letteratura francese all'Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista: ama l’Italia e parla perfettamente italiano.

Il curatore del festival: Armando Besio

Genovese di nascita (1957), legato a Zelbio dalle radici della famiglia materna, si è laureato in Storia dell’Arte con il professor Corrado Maltese presso l’Università di Genova, ha lavorato al Secolo XIX, al Lavoro e al Venerdì di Repubblica, ed è stato responsabile per vent’anni delle pagine culturali milanesi di Repubblica. Collabora con la Milanesiana, la manifestazione culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.