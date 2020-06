Yoga, Qi Gong, escursioni e letture poetiche

Territori e ambienti facilmente accessibili eppure poco fruiti. Fuori e dentro di noi. Intrecci di spazi, esterni ed interni, incontri che sapranno donarci esperienze uniche se sapremo essere presenti.

Sabato 4 luglio: Yoga in Spina Verde con Massimo Lozzi

Ritrovo ore 8.45 al termine di Via Castel Baradello a Como dove si lasceranno le auto nei pressi dell’inizio della strada sterrata che conduce al Castel Baradello. Raggiungeremo con camminata silenziosa in circa 15 minuti il Parco delle Rimembranze. Inizieremo con un momento di meditazione nella radura seguito da una pratica Yoga di 75 minuti. Accessibile a tutti.

Sabato 11 luglio: Passeggiata poetica con Lorenzo Volpi Lutteri

Ritrovo ore 15.30 al parcheggio presso il cimitero di Rovenna (Via per il Bisbino 2 – Cernobbio). C’è anche la possibilità di raggiungere il luogo di ritrovo a piedi da Cernobbio in circa 45 minuti. In tal caso ci troveremo all’imbarcadero di Cernobbio alle ore 14.00. Dal cimitero di Rovenna Imboccheremo poi il “Sentee di sort” con i suoi incantevoli paesaggi a picco sul lago. Ideali per ascoltare le letture di Lorenzo e di chi vorrà proporre le sue. La passeggiata presenta pochissimo dislivello per uno sviluppo di circa 6km (andata e ritorno).

Sabato 18 luglio: Qi Gong in Spina Verde con Paolo Magatti

Ritrovo ore 8.45 al termine di Via Castel Baradello a Como dove si lasceranno le auto nei pressi dell’inizio della strada sterrata che conduce al Castel Baradello. Raggiungeremo con camminata silenziosa in circa 15 minuti il Parco delle Rimembranze. Verranno proposti degli esercizi statici e in movimento per avvicinarsi alla pratica del Qi Gong. Attività accessibile a tutti.

Domenica 13 settembre: escursione lungo “La Greenaway del Basso Lario” con Massimo Lozzi

Ritrovo alle 9.30 presso l’imbarcadero di Cernobbio. L’escursione si sviluppa da Cernobbio a Laglio combinando diversi sentieri e mulattiere in un percorso unico molto vario e completo. E’ un’ escursione di medio impegno accessibile a chiunque abbia un minimo di consuetudine con l’escursionismo. Percorreremo circa 12 chilometri con un dislivello complessivo di circa 300mt per una durata complessiva di circa 6 ore incluse le soste. Pranzo al sacco. Rientreremo in battello o in autobus a seconda degli orari in vigore a settembre.

Iscrizioni si raccomanda la prenotazione. I posti sono limitati. La partecipazione è riservata ai soci dell’Associazione Territori. La tessera potrà essere richiesta al momento pagando la quota di iscrizione di 10 euro. Per i soci è richiesta una sottoscrizione di 5 euro.

Per informazioni e iscrizioni: Associazione Territori— Territori@hotmail.it

I Luoghi

Spina Verde – Parco delle Rimembranze: Il Parco delle Rimembranze sorge in prossimità del Castello Baradello. L’area rappresenta uno dei punti più suggestivi dell’area compresa tra il colle Baradello e il Colle del Respaù. La particolare conformazione “a catino” fa si che non vi sia inquinamento acustico

Il “Sentee di Sort”: sentiero molto panoramico a picco sul lago storicamente utilizzato per raggiungere Moltrasio e le Osterie dove si ballava la domenica. È interessante per i suoi panorami sul lago e per le antiche cave di pietra moltrasina con muri a secco spettacolari e di dimensioni inusuali.

La “Greenaway del basso Lario”: Abbiamo chiamato Greenway il percorso proposto richiamando la celebre passeggiata in centro lago che collega Colonno e Cadenabbia. Rispetto a questa sono forse inferiori i motivi di interesse storico e artistico ma altrettanto notevoli gli elementi paesaggistici e etnografici. L’escursione combina il Sentee di Sort (Rovenna-Moltrasio) e la Via Verde (Moltrasio-Laglio) in un unico percorso che consente di attraversare tutti i paesi e le frazioni della sponda occidentale dei primi due bacini del ramo comasco. Proponiamo poi l’inizio da Cernobbio, aggiungendo quindi anche la salita a Rovenna per le belle mulattiere di Cernobbio.

I nostri “conduttori”

Lorenzo Volpi Lutteri: è attore e insegnante di recitazione, diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler. Ha partecipato a produzioni nazionali di teatro e teatrodanza dirette, fra gli altri, da Strehler, Luca Ronconi, Roberto Guicciardini, Abbondanza/Bertoni. Dal 2005 conduce laboratori e seminari di recitazione, studio del movimento, lettura scenica, voce e dizione per scuole e istituzioni fra cui l’Università Cattolica di Milano.

Massimo Lozzi: è insegnante di Yoga con percorso di formazione quinquennale presso l’Associazione Italiana di Raja Yoga. E’ socio ordinario dell’Associazione Italiana Insegnanti di Yoga (Yani). E’ istruttore di scialpinismo presso il CAI di Como e per anni è stato accompagnatore per Trekking Italia.

Paolo Magatti: praticante di Qi Gong presso la Palestra “Il Girasole” di Como. Ha frequentato il corso triennale per “Allenatore di Qi Gong” organizzato da Fisiq Kyp. È psicologo e formatore.