Willy Wonka e Hilton Lake Como per un Natale “Buono” dedicato ai bambini

Hilton Lake Como pensa ai bambini e in occasione del Natale apre le porte organizzando un evento gratuito, che si inserisce nel programma delle festività sul tema del cioccolato. Lunedì 23 dicembre, nel pomeriggio, Hilton Lake Como darà infatti il benvenuto a circa 100 bambini, 30 dei quali provenienti da case famiglia o in affido temporaneo, per assistere alla proiezione del film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” del 2005, diretto da Tim Burton.

I bambini potranno così immergersi in una “dolce” atmosfera natalizia, enfatizzata dagli allestimenti a tema. La proiezione del film, introdotta dall'attore Christian Ginepro, che nella prima versione teatrale del celebre film (in scena a Milano alla Fabbrica del Vapore) veste i panni di Willy Wonka, l'eccentrico proprietario dell'omonima fabbrica di cioccolato Wonka. Come nella storia narrata nel film, Christian, consegnerà ad ogni bambino presente una tavoletta di cioccolato. Solo 5 tavolette contengono un biglietto d’oro che darà la possibilità di assistere gratuitamente al musical a Milano e organizzare una merenda al cioccolato in hotel.

Inoltre, con il sostegno di Hilton Lake Como, sempre rigorosamente con il costume di scena, lunedì 23 Christian visiterà in mattinata il reparto di pediatria dell’Ospedalale Valduce, portando un momento di spensieratezza ai piccoli ospiti e consegnando dei doni messi a disposizione da Hilton Lake Como.

Alessio Colavecchio, General Manager Hilton Lake Como ha concluso: “La Fabbrica di Cioccolato è senza dubbio uno delle più belle storie di Natale. Il tema non solo si inserisce perfettamente nel nostro programma festive incentrato sul cioccolato, ma grazie alla generosa adesione da parte di Christian e alla produzione di La Fabbrica di Cioccolato, ci permette di fare sì che questo sia davvero un Natale “buono”. Contribuire a rendere il Natale speciale per i bambini che stanno affrontando un momento critico, ci rende molto felici”.

L’evento è gratuito e si consiglia la prenotazione telefonica.

La Fabbrica di Cioccolato

Il musical racconta la storia di Charlie Bucket, bambino dalle scarse possibilità economiche che vive con la propria famiglia in una piccola roulotte vicino alla famosa fabbrica di Willy Wonka, il più grande produttore di cioccolato e dolci, che da anni ha chiuso le porte al mondo continuando la sua attività in modo misterioso. Un giorno, inaspettatamente, il signor Wonka indice un concorso: cinque bambini avranno la possibilità di entrare a visitare la sua fabbrica insieme a lui e ad un accompagnatore se riusciranno a trovare i cinque biglietti d’oro nascosti in normali tavolette di cioccolato distribuite in tutto il mondo. Uno solo di loro avrà poi la possibilità di vincere una scorta di dolci a vita. Charlie nutre la speranza di poter vincere un biglietto grazie alla tavoletta di cioccolato Wonka che riceve ogni anno per il suo compleanno, ma le sue aspettative falliscono miseramente. Inaspettatamente, però, con dei soldi trovati per pura fortuna, decide di acquistare un’altra tavoletta in cui trova il tanto desiderato biglietto. Durante la visita alla fabbrica quattro ragazzini su cinque perderanno la competizione cedendo ai loro vizi e solo uno di loro arriverà alla fine del percorso vincendo un premio molto più grande e misterioso di quello promesso da Wonka.

Il musical La Fabbrica di Cioccolato sarà in scena fino al 9 febbraio a Milano presso la Fabbrica del Vapore (Spazio Cattedrale).

Per informazioni sugli orari degli spettacoli: www.lafabbricadicioccolatoilmusical.it Biglietti disponibili sul sito TicketOne!