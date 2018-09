Wiki Loves Volta, le Passeggiate Creative tornano sulle orme del grande scienziato

Nell’ambito del ciclo Sulle orme di Volta 2, promosso da Fondazione Alessandro Volta con l'associazione Sentiero dei Sogni, domenica 16 settembre la passeggiata collegherà 12 monumenti voltiani (e non solo) in gara per tutto il mese i settembre per il più grande concorso fotografico mondiale, Wiki Loves Monuments. Nel 90° del Tempio Voltiano, come già era accaduto lo scorso anno per quello del Faro dedicato all’inventore della pila, si rinnova la collaborazione di Fondazione Volta e Sentiero dei Sogni con Wikimedia Italia per far conoscere Volta e la sua città non solo ai comaschi, ma anche, attraverso le piattaforme Wiki (in primis l’enciclopedia Wikipedia e l’archivio fotografico Wiki Commons) a tutto il mondo. Lungo il percorso verranno raccontati i monumenti liberalizzati dai proprietari (a Como The Life Electric, Tempio Voltiano, Monumento alla Resistenza Europea, facciata di Giuseppe Terragni dell’hotel Metropole Suisse, Palazzo Venezia sede dell'hotel Vista e Hotel Terminus progettato da Federico Frigerio; a Brunate parco Volta, biblioteca, busto di Pencho Slaveikov, mulattiera per San Maurizio, Parco Marenghi e Faro Voltiano), che potranno essere fotografati dai camminanti per partecipare al concorso Wiki Loves Monuments. A Brunate, dove Alessandro Volta trascorse a balia i primi 36 mesi della sua vita, verrà anche inaugurata per l’occasione una little free library, proprio ai piedi del Faro, realizzata e donata da Jessica Molinari e Massimo Folcio, che va a completare la Lake Como Poetry Way, percorso di 12 chilometri, tra il Giardino della Valle di Cernobbio e il Faro Voltiano, scandito da figure di grandi poeti che hanno cantato il lago di Como e da postazioni per lo scambio di libri. Chi ha piacere, è invitato a portare un libro da "liberare" nella nuova postazione di bookcrossing.

Narrazione di Pietro Berra, interventi degli esperti di Wikimedia Italia Marta Pigazzini, Dario Crespi e Stefano Dal Bo e di Daniela Manili Pessina, responsabile del Gruppo fotografico Passeggiate Creative. Con la partecipazione straordinaria di Valerio Carletto, specializzato in fotografie del territorio comasco dall’alto con l’ausilio di un drone, che al Faro Voltianio realizzerà una foto speciale con tutti i partecipanti.

Possibilità di prenotare il pranzo presso i ristoranti di San Maurizio a tariffa convenzionata con la Pro Brunate in occasione della Festa di San Maurizio.

N.B. La passeggiata, come tutte quelle del ciclo "Sulle orme di Volta" è gratuita e i 5.39 euro da versare tramite eventbrite coprono esculusivamente il costo del biglietto della funicolare, che verrà acquistato per tutti dagli organizzatori con anticipo in modo da evitare le code che spesso si formano la domenica alle biglietterie. Ritrovo ore 9.30 al monumento “The life electric” sulla diga foranea. Tratto Como-Brunate in funicolare