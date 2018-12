Wiki Loves Monuments, al Sociale si premiano gli scatti più belli

Giovedì 13 dicembre alle 21 nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, una serata per condividere la chiusura di un progetto che abbiamo promosso quest'anno con Wikimedia Italia e altri partner (il concorso fotografico Wiki Loves Lake Como) e il lancio di altri due che si concretizzeranno nel 2019 (implementazione e mappa della Lake Como Poetry Way, ma soprattutto "Como un quadro", che prevede il coinvolgimento attivo di tutti per ritrovare i punti di vista dei grandi pittori che dal 1500 ad oggi hanno eternato il lago di Como). Durante la serata verrano premiati gli autori degli scatti più belli tra i 560 della provincia di Como che hanno partecipato a Wiki Loves Monuments.

Sarà anche l'occasione per un saluto con un brindisi prenatalizio offerto dai soci dell'associazione Sentiero dei Sogni. La partecipazione è gratuita, ma come sempre, per organizzare al meglio la serata, vi chiediamo di prenotarvi attraverso il seguente link, dove trovate anche informazioni più dettagliate: http://wikiloveslakecomo.eventbrite.com.