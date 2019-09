Visite guidate ai monumenti del razionalismo di Como e mostra di cartoline al Novocomum

Sabato 21 e domenica 22 settembre in occasione della Lake Como Design Fair l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como organizza delle visite guidate, ai monumenti del razionalismo in città e apre al pubblico in via straordinaria, l’esposizione permanente di cartoline del progetto Fisionomie Lariane al Novocomum. (foto sotto di Isabella Sassi). Una panoramica sulla ricchezza del territorio nello storico edificio di Giuseppe Terragni, a Como in viale Sinigaglia 1, che è la sede dell’ordine professionale.

Le iniziative di seguito descritte nel dettaglio vogliono essere uno strumento di condivisione di intenti nella divulgazione culturale dell’architettura e del territorio in un’ottica di inclusione di un pubblico ampio.

L’itinerario razionalista del progetto Fisionomie Lariane, così come la mostra permanente di cartoline nella bacheca del Novocomum, ideati da un comitato scientifico e coordinati da professionisti, rappresentano uno strumento per il dialogo tra architetti e cittadini, tra addetti ai lavori e collettività. Il senso di appartenenza ad un territorio parte dalla conoscenza. Spiegare la complessità dell’architettura, raccontando come ha segnato un’epoca con le sue forme e attraverso autentici capolavori significa anche ricondurla alla sua vera natura di fatto collettivo.

Fisionomie Lariane è una ricerca sul territorio della Provincia di Como, un inventario di architetture e paesaggi, un archivio fotografico d’autore, una collezione di disegni, una collana di itinerari, un’esposizione permanente, una piattaforma web. Fisionomie Lariane è un progetto ideato e curato dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como.

Le visite guidate, che seguono l’itinerario razionalista in città e l’apertura straordinaria dell’esposizione al Novocomum, organizzata in occasione della Lake Como Design Fair, è solo il primo tassello di un progetto ampio e articolato in via di svolgimento che vede la collaborazione della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC con Comune di Como, Archivio Cattaneo, Accademia di Belle Arti Aldo Galli-Ied e Associazione degli Albergatori di Confcommercio Como. Foto sotto di Jacopo Valentini .