Visite guidate a Como e Milano con il Club della Cultura della Croce Azzurra

Un programma di visite guidate tra le bellezze di Como e Milano con il neonato Club della Cultura di Croce Azzurra Onlus. Un'iniziativa a sfondo benefico, dal momento che i proventi saranno destinati per l’attività di formazione dell’associazione.

Croce Azzurra crede che rendere più sicure le proprie comunità sia un dovere e con questa convinzione organizza corsi da oltre 30 anni: corsi per diventare soccorritori sulle ambulanze, ma anche per acquisire le competenze necessarie per accompagnare persone in condizioni di fragilità, corsi di disostruzione pediatrica, di BLSD laico per imparare a usare il defibrillatore, corsi in grado di diffondere competenze vitali tra i cittadini.

I volontari si impegnano in questa attività, spendendo tempo e risorse. Per sostenere tutti loro Croce Azzurra lancia il “Club della Cultura” e invita i suoi amici a fare cultura insieme.

Da ottobre 2018 a maggio 2019, insieme alle guide professionali di Artema (visiteguidateamilano.it) l’associazione propone una visita al mese, al costo di 10,00 euro (esclusi eventuali costi di ingresso). Il ricavato sarà destinato all’acquisto dell’attrezzattura necessaria alla formazione.

Calendario delle visite guidate

LA CITTA’ CHE SALE. La città fra passato e presente, i grattacieli di Porta Nuova: 20 OTTOBRE

IL CASTELLO SFORZESCO Intrighi a corte. Due dinastie per un castello: Visconti e Sforza: 18 NOVEMBRE SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE. La storia e l’arte della più bella chiesa milanese del cinquecento: 29 GENNAIO

IL CUORE DELLA CITTA’ DI COMO. Percorso fra le antiche strade, i palazzi, la storia e le curiosità della città: 17 FEBBRAIO

MILANO LIBERTY. Un percorso nella zona di Porta Venezia fra i palazzi della borghesia di fine Ottocento: 23 MARZO

LA MILANO DEI NAVIGLI. Una passeggiata nella vecchia Milano nata e cresciuta sull’acqua (previo verifica che i canali non siano asciutti per l’annuale pulizia degli alvei): 19 MAGGIO

Ciascuna visita ha un costo di 10 euro.

Numero minimo di partecipanti di 15 persone (massimo di 25 persone).

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0294383376 e-mail cultura@croceazzurra.net