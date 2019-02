Alla scoperta della Como che non c'è più: visita guidata (gratuita) al quartiere della Cortesella

Sabato 16 febbraio l'associazione "Il faggio sul lago" terrà una visita guidata nella città di Como, in uno dei quartieri più suggestivi della città murata, il quale però ora risulta di difficile localizzazione in quanto parte di esso è stato demolito alla fine degli anni '30. Con una guida messa a disposizione dall'associazione sarà possibile andare alla scoperta di edifici medioevali e piccoli frammenti ancora visibili per poter essere trasportati indietro nel tempo e immaginare come poteva essere la Como di un tempo. Il ritrovo è davanti alla Banca d'Italia in Piazza Perretta alle ore 10. La visita è gratuita, con richiesta di prenotazione al numero 333.8896445 o alla mail ilfaggiosullago@gmail.com.