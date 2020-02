Il vino italiano per i cinesi, incontro a Como

L'associazione culturale Caracol organizza giovedì 13 febbraio, ore 18.00, alla Libreria Plinio il Vecchio in via Vitani 14 a Como la presentazione del Dizionario dei vini e dei vitigni italiani, Gambero Rosso, 2019.

Incontro sul vino italiano in Cina e per i cinesi, con Marta Valentini (Istituto Confucio) - Bettina Mottura (Coordinatore scientifico del Contemporary Asia Research Centre dell’Università degli studi di Milano). In collaborazione con l’Istituto Confucio dell'Università degli studi di Milano.

Il dizionario dei vini e dei vitigni italiano-cinese costituisce un utile strumento lessicografico/terminologico per favorire gli scambi e la comunicazione tra esperti di enologia, consumatori e appassionati del vino italiani e cinesi. Il Dizionario comprende le definizioni di DOCG, DOC, IGT e vitigni prodotti in Italia. Ogni voce è stata costruita in italiano attraverso la consultazione di testi settoriali e dei disciplinari; il lavoro di traduzione, grazie all'uso di fonti cinesi autorevoli e a un originale lavoro di standardizzazione, ha stabilito il termine più adatto a identificare un vino o un vitigno nel rispetto delle migliori tradizioni culturali cinesi. Il Dizionario, corredato da un indice analitico, costituisce un facile strumento di consultazione sia per il pubblico cinese sia per il pubblico italiano.