Tornano gli incontri di Officina Como. Martedì 14 maggio, alle 20.30, a Villa Sucota si parla di "Ville, parchi, percorsi naturali. Risorse per la città e attrazione per i turisti?". Un tema certamente attuale, soprattutto in funzione del futuro di Villa Olmo.

Alla serata parteciperanno:



Andrea Rurale, Presidente FAI Regione Lombardia

Moritz Mantero, Presidente Orticolario

Paolo De Santis, Presidente Villa del Grumello



Coordina

Barbara Minghetti