A Villa Olmo "La seta accarezza Nureyev": la magia della danza a sostegno della candidatura Unesco di Como

Giovedì 12 settembre nell’incantevole cornice dei giardini di Villa Olmo a Como alle 20.30 è in programma un evento prestigioso: “La seta accarezza Nureyev. Il filo d’oro che lega la danza delle virtù”, gala di danza con solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala, a sostegno della candidatura di Como a Città Creativa Unesco per la seta. L’evento, oltre ad essere un’iniziativa a sostegno della candidatura Unesco, avrà anche uno scopo benefico a favore di tre importanti realtà: School for Children onlus, Dee di Vita e My Life Design onlus.

Fulcro dello spettacolo la riflessione intorno alla seta, tessuto prezioso che nei secoli ha saputo collegare Oriente e Occidente, così come la danza, linguaggio universale che nelle sue diverse espressioni accomuna da sempre i popoli di tutto il mondo, da Nord a Sud e da Est a Ovest. L’arte tersicorea viene qui omaggiata attraverso un programma ispirato a Rudolf Nureyev, fra i massimi esponenti del balletto a livello mondiale, che con la sua sfolgorante carriera e il grande carisma ha saputo unire come la seta oriente e occidente, portando la danza nella sua espressione più alta dalla Russia agli Stati Uniti, e non solo. Con l’occasione saranno presentate in apertura tre coreografie inedite, create appositamente per questo spettacolo intorno alla seta, presente matericamente in scena come protagonista.

Segue quindi un omaggio a Nureyev con i grandi classici del repertorio ballettistico, accanto a coreografie neoclassiche e contemporanee.

La candidatura Unesco di Como

Como deve fare della creatività il motore del proprio sviluppo sociale, economico, culturale e turistico e la candidatura all'UNESCO Creative City Network, per l’ambito creativo 'Crafts and Folk Art', in nome di un passato di eccellenza nel campo delle lavorazioni della seta, sarà fondamentale per il futuro dell'economia della seta e della sua filiera tessile e andrà ad aggiungersi alla qualità dell’offerta culturale del territorio.

Da due secoli la seta con il lago rappresenta il simbolo identitario di Como e della sua comunità che nella seta esprime l’eccellenza della qualità, della ricerca e della creatività. L’istruzione, la cultura, l’arte, la società e l’economia di Como sono state e sono profondamente permeate dall’attività serica. Grazie alla seta Como ha allacciato e sviluppato relazioni internazionali e per la sua qualità e la sua creatività è riconosciuta la capitale della seta.

La candidatura di Como Città Creativa Unesco è promossa e sostenuta dal Comitato “Como & Seta” che ha come presidente Stefano Vitali, presidente anche dell’Ufficio Italiano Seta e vicepresidenti Daniele Brunati coordinatore dell’Associazione Amici di Como e del Consorzio Como Turistica e Luca Levrini, presidente della Fondazione Alessandro Volta.

Gli interpreti

Beatrice Carbone

Il padre Giuseppe Carbone, è stato direttore tre volte del Corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, due volte del Corpo di ballo del Filarmonico di Verona e in tutti i principali teatri d’Italia e all’estero. La madre Iride Sauri, Prima ballerina del Teatro La Fenice di Venezia, è oggi una conosciuta insegnante di danza. Il fratello Alessio Carbone è Primo ballerino all’Opera di Parigi. Beatrice inizia a studiare proprio con sua mamma e a 15 anni entra nella scuola di Ballo del Teatro alla Scala dove, dopo il diploma inizia subito a lavorare con il Corpo di ballo. A 21 anni viene promossa Solista.

Marco Agostino

Solista, Teatro alla Scala di Milano

Antonella Albano

Prima ballerina, Teatro alla Scala di Milano

Martina Arduino

Prima ballerina, Teatro alla Scala di Milano

Sabrina Brazzo

Ex Prima ballerina, Teatro alla Scala di Milano

Claudio Coviello

Primo ballerino, Teatro alla Scala di Milano

Nicola Del Freo

Solista, Teatro alla Scala di Milano

Federico Fresi

Solista, Teatro alla Scala di Milano

Virna Toppi

Prima ballerina, Teatro alla Scala di Milano

Vittoria Valerio

Prima ballerina, Teatro alla Scala di Milano

Mick Zeni

Primo ballerino,Teatro alla Scala di Milano



Daniel Lumera Scrittore

Docente, scrittore, conferenziere internazionale, Daniel Lumera è un esperto nell’area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nell’educazione alla consapevolezza. È l’ideatore del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita professionale, sociale e personale; un percorso formativo diventato sistematico grazie alla collaborazione con Università, enti di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale e la G.U.N.I. UNESCO, ed applicato a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario. È considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittan, discepolo diretto di Gandhi, attraverso il quale matura la visione di

un’educazione fondata sulla consapevolezza, sull’interculturalità, sulla cooperazione e sulla pace.

Autore di bestseller internazionali quali “21 Giorni per Rinascere” (il libro più venduto sul benessere in Italia, Mondadori, 2018), “La Via della Leggerezza” (Mondadori, 2019) e “La Cura del Perdono” (Oscar Bestseller Mondadori, 2017).

Lo spettacolo

GENESING

con Antonella Albano, Sabrina Brazzo, Beatrice Carbone, Vittoria Valerio coreografia: A. Albano

musiche: Koshimoto, Aubry, Leenen, Portland percussion group, P. Salvatori

IL PERDONO

con Antonella Albano e Federico Fresi coreografia: A. Albano

musica: G. Pergolesi

CORPO E SPIRITO

con Beatrice Carbone coreografia: G. Carbone musica: A. Vivaldi

LA BAYADÈRE dal primo atto

con Martina Arduino e Marco Agostino coreografia: M. Petipa

musica: Minkus

PARLA PIÙ PIANO

con Antonella Albano e Federico Fresi coreografia: A. Albano

musica: N. Rota

GISELLE dal secondo atto

con Vittoria Valerio e Claudio Coviello coreografia: Y. Chauvirèe

musica: A. Adam

EL DESIERTO

con Beatrice Carbone e Mick Zeni coreografia: M. Zeni

musica: L. De Sela

LA BAYADÈRE dal secondo atto

con Martina Arduino e Marco Agostino coreografia: M. Petipa

musica: Minkus

ANIMA DI VENTO

con Vittoria Valerio e Claudio Coviello coreografia: M. Pelle

musica: P. Glass

CARMEN

con Beatrice Carbone e Mick Zeni coreografia: G. Carbone

musica: G. Bizet

L’UNO DEI DUE

con Martina Arduino coreografia: M. Pelle musica: L. Stravinsky

EXCELSIOR dal secondo atto

con Antonella Albano e Federico Fresi coreografia: U. Dall’Ara

musica: R. Marenco

STEEL

con Sabrina Brazzo coreografia: G. Schiavoni musica: Cool