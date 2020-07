A Villa Erba torna il grande cinema di Alberto Cano

Nell’ambito della rassegna estiva Villa Erba Open Air una settimana di cinema alla scoperta di luoghi e culture nel mondo, partendo dal Parco della storica villa di Cernobbio In programma dal 24 al 31 luglio, il Lake Como Film Night porta sette film d’autore, qui tutto il programma, tra cui due pellicole restaurate, un’anteprima su grande schermo e un progetto digitale speciale.

«Nonostante il momento difficile, in questi mesi Villa Erba è riuscita a rimanere attiva, mettendosi al servizio del territorio per offrire anche quest’anno una proposta culturale di eccellenza. La rassegna estiva Villa Erba Open Air si inserisce nel solco del nostro progetto di valorizzazione culturale, che si ispira alle tradizioni e alle caratteristiche uniche e suggestive del paesaggio lariano, declinate per esaltare l’unicità di Villa Erba come luogo iconico del Lago di Como» ha dichiarato Filippo Arcioni, Presidente di Villa Erba S.p.A, che ha aggiunto: «Forti del riscontro positivo raccolto in passato, anche quest’anno, pur nell’eccezionalità della situazione, siamo riusciti a proporre un ricco programma di appuntamenti culturali, rigorosamente open-air e fruibili nella massima sicurezza grazie a due partner d’eccezione: il Teatro Sociale di Como per Note in Villa nell’ambito del Festival Como Città della Musica e Associazione Lago di Como Film Festival per la settimana delle Lake Como Film Nights. Musica e cinema ci permettono così di ripartire insieme dalla cultura, facendo del Parco di Villa Erba uno spazio di incontro e di condivisione accessibile al grande pubblico, che ha così l’occasione di ritrovare quella socialità negata per molto tempo in totale sicurezza e immerso in un luogo unico per bellezza e storia. Va sottolineato che lo sviluppo di queste iniziative culturali rientra in una strategia di marketing avviata lo scorso anno come ulteriore occasione per valorizzare il complesso di Villa Erba – villa antica, parco secolare, padiglione fieristico e ex galoppatoio, il tutto con affaccio diretto sul Lago di Como – quale polo fieristico-congressuale unico nel suo genere a livello internazionale».



Alberto Cano, Direttore e ideatore del Festival ha commentato: «Il Lake Como Film Festival nelle sue otto edizioni, con la sua vocazione dedicata al cinema di paesaggio, ha sempre cercato una particolare relazione con i luoghi del territorio e le sue evocazioni. Il formato delle Lake Como Film Nights nasce quale frutto dell’incontro con le memorie e i paesaggi di Villa Erba a Cernobbio. Siamo contenti di poter, seppur in limitate condizioni dettate dall’attuale situazione, riproporre anche quest’anno le nostre notti nel luogo che è testamento della ricca relazione tra il cinema e il Lago di Como. Abbiamo pensato a una piccola platea immersa nel parco della villa, dilatando la programmazione su 7 notti, con 7 film in cui condensiamo lo sguardo del festival sui paesaggi del mondo, spaziando tra i luoghi, ma anche tra i generi e gli stili del cinema, con due particolarissimi omaggi alla sua storia, due riedizioni digitali audiovisivamente perfette, “La dolce vita” di Federico Fellini a 60 anni dalla Palma d’oro di Cannes e un film diventato, a 25 anni dalla sua uscita, di culto “Dead Man” di Jim Jarmusch».

Tornano quindi a riaccendersi gli schermi delle Lake Como Film Nights, la kermesse cinematografica ospitata a Villa Erba a Cernobbio nell’ambito della rassegna estiva Villa Erba Open Air, edizione speciale del progetto Cultura di Villa Erba per il 2020. Anche in questo anno particolarmente complicato la dimora storica luogo simbolo per eccellenza del binomio tra cinema e Lago di Como si apre al territorio, per offrire eventi culturali di qualità fruibili nella massima sicurezza e occasioni di valorizzazione di un luogo e un patrimonio unici. Dopo la settimana di appuntamenti musicali con “Note in Villa” in collaborazione con Teatro Sociale di Como / AsLiCo (in calendario fino al 12 luglio tra concerti di musica classica, jazz e opere anche per i più piccoli), dal 24 al 31 luglio tutte le sere alle 21.15 è la volta degli incontri con il cinema d’autore: 7 notti di grande cinema per una platea raccolta e immersa tra gli alberi del parco della residenza che fu di Luchino Visconti.