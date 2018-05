A Villa del Grumello mini rassegna di narrazione dedicata alla natura, all’ambiente, al territorio e alle varie culture

A “riempire” le passeggiate di domenica 3 giugno alla Villa del Grumello sarà “Racconti nella Natura”, una mini rassegna di narrazione sui temi della natura e dell’ambiente per valorizzare al meglio il Parco del Grumello e scoprire assieme il territorio comasco.

Già a partire dalle ore 11, nella Serra e nell’appena inaugurato orto delle erbe aromatiche spontanee avrà luogo una coinvolgente attività per i bambini dai 3 anni, a cura del Gruppo Fata Morgana: “La rana Romilda e l’albero di Munari”. Si tratta di un racconto e assieme un laboratorio: arriverà Romilda, la rana chiacchierona, che racconterà dei suoi numerosi viaggi passando per la campagna, città, ed infine arrivando alla Villa Del Grumello, al laghetto prima e all’orto poi. La prenotazione è consigliata: parco@villadelgrumello.it

A seguire, alle ore 11.45, presso la Serra, si terrà “Facciamo Parlare gli Alberi”, a cura de La senda de la emoción. La meravigliosa canfora che ombreggia il parterre della Serra ispirerà la creazione di una poesia – assieme in italiano e in spagnolo – con il coinvolgimento attivo sia di grandi che di bambini.

È un appuntamento originale per avvicinarsi o “rispolverare” le lingue straniere, in questo caso lo spagnolo, ma anche per accogliere al meglio i turisti internazionali.

Alle ore 17, partendo dalla Villa si terrà l’evento itinerante “Chatting about trees, tra le parole e la luce scorre la loro voce” con Miriana Ronchetti, Amanda Cooney e Gabriele Uboldi, a cura di Associazione Artistica Orizzonti Inclinati. L’attività comprenderà letture e riflessioni in lingua italiana e inglese, che puntano a creare unione attraverso l’ascolto della natura e la partecipazione diretta del pubblico.

A conclusione della giornata, attorno alle ore 17.45: “Cammina Cammina”, storie, racconti e canti dedicati al territorio comasco accompagnati da musica dal vivo e narrati dagli attori e studenti di Teatro Gruppo Popolare, con la drammaturgia e regia di Giuseppe Adduci. L’evento avrà avvio presso la Villa e si sposterà regalando man mano storie e canti in suggestivi angoli del parco.