Big Canva: Villa Carlotta e gli studenti del Setificio di Como protagonisti di un progetto speciale

Domenica 21 ottobre a Villa Carlotta si terrà “Big Canva”, un evento speciale realizzato dagli studenti dell'ISIS “Paolo Carcano” di Como che inaugura la mostra “Un filo di seti”, visitabile nella Wunderkammer fino al 4 novembre.

Si tratta di un'esposizione di foulard ideati, progettati e realizzati dalla classe 5m2 del corso moda-disegno per tessuti del Setificio di Como che hanno come protagonista Villa Carlotta con il suo giardino botanico e le sue architetture.

Reinterpretando il patrimonio di Villa Carlotta gli studenti hanno così dato vita a un progetto nato per avvicinare i giovani alla conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del territorio attraverso l’esperienza della produzione di accessori per la moda, oltre che al processo di lavoro. I ragazzi, infatti, hanno avuto modo di seguire tutto l’iter progettuale che, partendo dall’idea e dal disegno, porta alla stampa, alla creazione di un packaging e di un book di un accessorio moda come il foulard.

Durante il “Big Canva” anche i visitatori saranno coinvolti attivamente. Dopo un breve resoconto del progetto e dell’esperienza, saranno gli stessi studenti ad accompagnare i visitatori, con una visita guidata, nei luoghi del parco e della villa dai quali hanno tratto ispirazione.

Non solo, i partecipanti diventeranno essi stessi protagonisti interagendo attraverso la costruzione di un’installazione tessile, fatta di nastri e cartoline, e votando il foulard migliore.

La partecipazione all'evento è al costo del biglietto d'ingresso.