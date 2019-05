Lago di Como: luci e ombre a Villa Carlotta nella notte dei musei

Venerdì 17 maggio la notte al museo è a Villa Carlotta dalle 21.00 alle 24.00 sarà possibile scoprire cosa si cela quando la villa è chiusa e non ci sono altri visitatori. Per il secondo anno la dimora tremezzina aderisce all’iniziativa che coinvolge tantissimi musei e istituzioni culturali in tutta Italia. Destinatari dell’evento adulti interessati a vivere un’esperienza inconsueta e bambini temerari.

È infatti previsto un laboratorio per bambini coraggiosi dai 6 agli 11 anni: scopriremo insieme cosa si nasconde nelle sale museali di notte, in un’insolita esplorazione al buio. Solo i più coraggiosi incontreranno personaggi vissuti tanti anni fa e seguiranno un percorso in cui ogni prova porta alla tappa successiva. E anche per gli adulti le sorprese non mancheranno: una caccia al dettaglio nei quadri e nelle sculture per scoprire antichi miti che riecheggiano nelle sale del museo in una notte unica in compagnia del Direttore e di un conservatore museale.