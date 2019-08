Villa Carlotta, magia infinita anche a settembre

Giorni di grande attività attendono ancora Villa Carlotta, gioiello del Lago di Como. Eccoli tutti.

30 agosto ore 17.30

Secondo appuntamento con il Giardino musicale di Villa Carlotta, un format musicale non canonico proposto da Villa Carlotta insieme all’Associazione Amici della Musica di Monza – vedi comunicato allegato

1 settembre

Passeggiate in giardino: alle 16.00 “Grand Tour Villa Carlotta. Passeggiata visionaria”, un piccolo viaggio alle origini del Grand tour tra il museo e il parco, ma soprattutto tra i luoghi reali e le loro rappresentazioni nell’arte, nella letteratura e nel cinema, e alle 20.30 “Giardino di Luci”, una passeggiata al buio dove le suggestioni create dalle luci di varie cromie poste in alcuni angoli del giardino faranno da sfondo alle parole del narratore – tutte le informazioni e i dettagli nel comunicato allegato

2 settembre

Evento collaterale alla mostra Gli splendori del settecento sul lago di Como: Villa Carlotta e i marchesi Clerici (che prosegue fino al 3 novembre): visita guidata a palazzo Clerici a Milano. Di seguito le informazioni dell’evento e in allegato il comunicato sugli eventi collaterali della mostra con alche le informazioni sulla mostra stessa.

Ore 15.00 e 16.00 Palazzo Clerici, Milano

Lo splendore della Galleria del Tiepolo nel cuore di Milano

Palazzo Clerici è l’espressione più alta della committenza della famiglia Clerici, dove ancora oggi possiamo cogliere quello splendore e fasto che distingueva la dimora nel Settecento. È un luogo da scoprire che gelosamente custodisce i suoi tesori per mostrarli al pubblico in occasioni davvero speciali. Come questa visita che rappresenta un ideale proseguimento alla mostra allestita nelle sale di villa Clerici sul Lago di Como, per ammirare tra specchi e sontuose boiserie la spettacolare galleria dipinta da Giovan Battista Tiepolo e gli ambienti più riservati dove la famiglia conduceva la vita quotidiana.

Palazzo Clerici - Via Clerici, 5, 20121 Milano MI

Info: eventi@villacarlotta.it

Prenotazione: www.villacarlotta.it

Costi: ingresso gratuito con visita guidata

Arrivo a Palazzo Clerici con mezzi propri e ritrovo all’ingresso mezz’ora prima dell’orario di inizio della visita.

2-6 settembre

Summercamp, ultimo campo estivo per bambini prima di pensare alla scuola.

7 settembre, ore 16.00

Evento collaterale alla mostra Gli splendori del settecento sul lago di Como: Villa Carlotta e i marchesi Clerici: conferenza Emblemi di potere Maschile e il caso del Toson d’oro

Nei ritratti, i nobili amavano farsi raffigurare mettendo in evidenza i segni caratteristici dell’esercizio del potere. Oltre a comunicare lusso e splendore, ornamenti, armi e decorazioni di ordini cavallereschi soddisfacevano le esigenze di auto rappresentazione. I ritratti dei marchesi Clerici ci offrono uno spaccato della moda tra la seconda metà del Seicento e la fine del Settecento: dal rigore degli abiti “alla spagnola”, alla toga patrizia e governativa, per finire con il manto di velluto rosso del prestigioso Ordine del Toson d’oro e l’insegna al centro di un appassionante e quanto mai attuale mistero.