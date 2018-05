Villa Bernasconi a Cernobbio: Arte e movimento con Jackson Pollock

Sabato 26 maggio alle ore 15.00 al Museo di Villa Bernasconi di Cernobbio è in programma “Arte e movimento. Danziamo con Jackson Pollock”, il laboratorio per avvicinare i piccoli all’arte a cura di Fata Morgana. Pollock nacque e crebbe in Wyoming, terra di indiani pellerossa, bisonti e cowboy. Da grande, trasferitosi a New York, cullava un sogno: voleva diventare un artista. Era appassionato di musica jazz, era molto bravo a disegnare ma forse avrebbe preferito fare lo scultore eppure di lì a poco avrebbe rivoluzionato l’intero mondo dell’arte! Via cavalletti e tavolozze! Solo lui, una grandissima tela e i suoi colori. Come aveva visto fare dagli indiani Navajo, Pollock cominciò a camminare attorno alla tela e inventò un nuovo modo di dipingere: dipingere in movimento.

Seguendo attenti le tracce di Pollock con il laboratorio si scopriranno nuovi modi di essere artisti, nuove tele da esplorare, nuovi modi di raccontare. E tu che cosa ci vedi? Un pasticcio di vernice! Forse la mappa di una città? Strade! Autostrade! Sentieri e viuzze! Siete pronti a percorrerle tutte?

Il laboratorio è riservato ad un massimo di dieci bambini tra i 4 e gli 8 anni

Il costo di partecipazione è di € 10,00 a bambino – i genitori partecipano gratuitamente.

Iscrizione obbligatoria a questo link.

Villa Bernasconi – un gioiello liberty da poco riaperto dopo un importante restauro a Cernobbio (Como) - è una nuova idea di museo che punta a coinvolgere attivamente ed emotivamente il visitatore, ponendolo al centro della narrazione e trasformandolo in un “ospite”. Il concept del Museo è infatti quello della “casa che ti parla”, in cui è la Villa stessa a raccontare la propria storia – dal 1906, anno di costruzione - e quelle delle persone che vi hanno abitato, a partire da Davide Bernasconi, primo proprietario e illuminato imprenditore tessile. Le #vocidivilla guidano il visitatore attraverso un’esperienza innovativa e interattiva, tra contenuti multimediali, oggetti e documenti storici, ma anche attraverso esperienze multisensoriali (curiosare nei cassetti, ascoltare musica, rispondere al telefono…).

INFORMAZIONI E CONTATTI

Orari: dal lunedì al venerdì 14-18; sabato e domenica 10-18

Biglietti: € 8,00 intero - € 5,00 ridotto. Gratis under 14 e over 75

Contatti: Tel. 031.3347209 e-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

www.villabernasconi.eu

