Vasco Rossi e il canone di Pachebel. Incontri su arte, musica e letteratura per stimolare la creatività

Andrea Di Gregorio, traduttore, scrittore ed editor, a Como tiene da cinque anni corsi di scrittura creativa in collaborazione con Parolario. Al Chiostrino Artificio di Como, sabat0 27 gennaio, dalle 10 alle 12, primo appuntamento con "Praticare e mescolare letteratura e arte", una serie di incontri sulle contaminazioni che possono (devono?) nascere tra letteratura e arte e musica. Contaminazioni che accrescono la salute della mente, la fortificano, perché la nutrono di nuove idee, nuovi punti di vista e portano, quindi, a una scrittura nuova, a immagini, metafore, narrazioni inattese, a volte, dallo stesso scrittore

La letteratura e l’arte sono enormi magazzini di idee a nostra disposizione ed è suggestivo rendersi conto di come, se accostati con libertà e sfrontatezza ma non senza consapevolezza, possano davvero farci crescere come scrittori.

Partendo da diversi punti di vista, e mescolando liberamente gli spunti e le suggestioni, questi otto incontri spazieranno da Raffaello a Paolo Cognetti, dagli Abba a Umberto Eco, dal canone di Pachebel alla poesia lirica del Duecento e del Duemila proponendo sempre un approccio pratico ai problemi e alle opportunità alla scrittura nei suoi più diversi generi.

