Edmondo Bruti Liberati all'Università dell'Insubria: quando la storia del diritto è passione

Magistratura e società nell’Italia repubblicana è il nuovo libro che Edmondo Bruti Liberati, ex Procuratore della Repubblica di Milano, presenterà agli studenti, ai docenti e al pubblico dell’Università dell’Insubria, venerdì 22 novembre alle 16.30, nell’aula magna del Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede del Dipartimento di Diritto economia e culture.

Bruni Liberati in questo saggio, e nel convegno che ne nasce, racconta la sua duplice esperienza di uomo di legge che ha vissuto oltre mezzo secolo in magistratura e, nel contempo, di studioso che ha approfondito con curiosità le complesse dinamiche del suo mestiere. E quello che stupisce è la passione con cui questi temi, solo all’apparenza molto tecnici, suscitano nello studioso e in chi lo ascolta o lo legge.

A dialogare con lui all’Insubria ci sono il giudice Giuseppe Battarino e l’accademica Francesca Ruggieri. Il seminario è organizzato dall’Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta, in collaborazione con l’ateneo ed è volutamente aperto al pubblico, come spiega Ruggieri, per «la consapevolezza di quanto la storia del terzo potere dello Stato e, con esso, del nostro Paese alla fine del XX secolo e oltre, possa aiutare a capire il presente e a preparare il futuro».