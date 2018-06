Una settimana di libri alla Ubik di Como

Settimana densa di appuntamenti alla libreria Ubik di Como con al presentazione, alle presenza degli autori, di tre volumi davvero interessanti.

Martedì 12 giugno, alle 18, Alessio Romano presenta " D'amore e baccalà.

Innamorarsi a Lisbona – con la sua luce, l’oceano, l’arte – è facilissimo. Succede all’alter ego dell’autore, lo scrittore abruzzese Alessio Romano, che in una tasca – tra un piatto fumante di bacalhau e le dolci note di un fado – incrocia lo sguardo della cameriera Beatriz, croce e delizia di questo viaggio tra i sapori più autentici della capitale del Portogallo.



Venerdì 16 giungo, alle 18, Tony Laudadio presenta "Preludio a un bacio".

Emanuele è un senzatetto, un musicista che suona agli angoli delle strade. Ha rinunciato a ogni affetto e contatto umano, tranne quello di Maria, che lavora in un bar e si prende cura di lui. Finché un giorno, dopo un’aggressione, Emanuele si risveglia in ospedale e si accorge d’un tratto che la sua apatia è scomparsa: persone e cose brillano di una nuova luce, spingendolo ad agire per rimediare agli errori di un passato sprecato. Tony Laudadio, attore di cinema e teatro, racconta una rinascita in crescendo, in corsa verso una felicità inafferrabile, ma comunque capace di dare senso a una vita intera.



Sabato 16 giungo, alle 18, Andrea Pomella presenta "Anni luce", volume candidato al Premio Strega 2018.

Questa è la storia di un viaggio al crepuscolo del secolo, una spedizione da vagabondi sulle strade d’Europa per esorcizzare la paura della vita adulta che bussa alle porte. "Anni luce" è un romanzo di formazione, con i Pearl Jam come colonna sonora di uno spazio di luce e di ombre che ha affascinato una generazione.