Tremezzina, doppio appuntamento a Villa Carlotta

Venerdì 27 aprile, alle 15.30, Villa Carlotta ospiterà “Il colore dell’armonica”, concerto di armonica a bocca e pianoforte con Santo Albertini ed Edoardo Bruni, organizzato nell’ambito della rassegna Lake Como Festival in collaborazione con Amadeus Arte. È ormai molto raro ascoltare in concerto l'armonica a bocca. Le potenzialità di questo strumento sono enormi e forse maggiori di molti altri strumenti a fiato: basti ricordare che l'estensione supera le quattro ottave, il suono è prodotto sia espirando che inspirando, è possibile eseguire note doppie e accordi, esistono diversi tipi di vibrato e numerosi effetti timbrici particolari.

L’armonica a bocca ha origine da uno strumento molto antico risalente a più di 3000 anni fa, che si suonava e si suona ancora in estremo oriente: l'organo a bocca orientale. L'organo a bocca occidentale, o armonica, appare solo agli inizi del XIX secolo e inizia la sua diffusione in tutto il mondo alla fine dello stesso secolo.

Nella prestigiosa dimora della Tremezzina, Santo Albertini all’armonica ed Edoardo Bruni al pianoforte eseguiranno “Meditation” di Massenet, "Valzer n. 2 dalla suite jazz n. 2” di Shostakovich, “Recuerdos de la Alhambra” di Francisco Tarrega, “Danza Rituale del Fuoco” di Manuel De Falla, “Gabriel's Oboe” e “C'era una volta il West” di Ennio Morricone, “Malagueña” di Ernesto Lecuona, “Oblivion” di Astor Piazzolla, “Ninna Nanna di Alice” e “Tango di Alice” di Edoardo Bruni, "Summertime” e “The man I love” di George Gershwin e “Danza delle Spade” di Aram Kachaturian.

I prossimi appuntamenti con il Lake Como Festival a Villa Carlotta saranno il 15 e 22 giugno, il 13, 20 e 27 luglio e il 3, 17 e 24 agosto.

Sabato 28 aprile, nell’ambito della mostra Urpflanze di Giovanni Frangi - che si terrà nelle sale e nei giardini di Villa Carlotta fino al 17 giugno - saranno organizzate attività per grandi e bambini.

Con questa importante mostra ideata appositamente per Villa Carlotta, Frangi indaga il rapporto tra interno ed esterno e propone un percorso tematico che vede le sue opere dialogare con la Villa, la collezione esposta nelle sue sale e il ricco parco botanico che la circonda.

Alle 14.30 si terrà il laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni “Piccoli artisti crescono”, perché non è mai troppo presto per abituare gli occhi dei bimbi alla bellezza e alla creatività. Ingredienti di questa avventura saranno i colori, le texture, le forme e la materia: chi l'ha detto, infatti, che solo i grandi possono essere artisti? E chi l'ha detto che i grandi artisti parlano solo agli adulti?

Costo del laboratorio: 5 euro + 5 euro accompagnatore

E per gli adulti, alle 16.00, visita aperta al pubblico effettuata dall’artista Giovanni Frangi, figura tra le più importanti del panorama artistico italiano contemporaneo.