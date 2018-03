The Art Company, Laura Romano racconta i lividi delle donne

In questo saggio, Lividi sul corpo, Lividi nell'anima, Laura Romano presenta diverse dolorose storie di vita, storie drammaticamente vere, in cui le violenze – fisiche e psicologiche – gli abusi, le prepotenze, le prevaricazioni colpiscono il mondo femminile in ogni età della vita. L’autrice analizza e commenta con delicata profondità caso per caso, spiegando le ragioni di tali disagi, offrendo suggerimenti educativo-riabilitativi e indicando gli aiuti necessari al loro superamento.

Laureata in Scienze dell'educazione e Lettere Moderne, Laura Romano lavora da anni in uno studio privato di consulenza pedagogica. Collabora con varie realtà pubbliche e private, in particolare nell'ambito dei disturbi della condotta alimentare.

Presta inoltre opera come formatrice per insegnanti, operatori socio-sanitari ed educativo-riabilitativi.

Il volume viene presentato mercoledì 7 marzo, alle 16, alla The Art Company dove è in corso la mostra Le fiabe e il catrame. di Elena Borghi. L'autrice dialogherà con la giornalista Laura D'Incalci.