Tesoro mio, il libro di Lipari sulle monete d'oro di via Diaz a Como

Martedì 11 dicembre alle ore 18 presso lo spazio Diaz (via Diaz 58, Como) verrà presentato il libro "Tesoro mio" di Paolo Lipari, una raccolta di otto racconti ispirati al ritrovamento delle monete d'oro proprio in via Diaz, sotto all'ex cinema Centrale. Il tesoro diventa protagonista di narrazioni diverse per genere, epoca, stile letterario. Dal 7 dicembre il libro è in libreria edito da NewPress (€12).

Nel centro di Como, in via Diaz, nell'area dell'ex Cinema Centrale (già Cinema Odeon e, prima ancora, Teatro Cressoni), durante i lavori di scavo per l'edificazione di un nuovo stabile è rinvenuto un recipiente pieno di monete d'oro di epoca tardo romana. Si parla di un tesoro che vale milioni e di una scoperta archeologica tra le più importanti nel nord Italia. Le monete furono coniate, sotto vari imperatori, in un periodo storico che non supera il 474 d.C. Il computo finale delle monete raggiunge cifra tonda: 1000. Nel recipiente vengono ritrovati anche alcuni oggetti in oro: una barretta, tre orecchini e tre anelli con castone.