Torna TEDxLakeComo, il format che porta a Villa Erba idee che meritano di essere raccontate

Torna TEDxLakeComo, l’evento che da dieci anni porta sul palcoscenico idee ed esperienze che meritano di essere raccontate. Il tema della undicesima edizione è “NOI, Sapiens: il progresso”. Il punto di partenza è la considerazione sul perché l’umanità – nonostante si trovi a vivere in condizioni favorevoli in cui mai aveva vissuto fino ad ora - esprima notevole scetticismo se si parla di "progresso". Eppure, non è così ingenuo credere che la vita è meglio della morte, la salute meglio della malattia, l’abbondanza meglio della mancanza, la libertà meglio della coercizione, la felicità meglio della sofferenza e la conoscenza meglio dell’ignoranza e della superstizione. Queste affermazioni sono state pronunciate da Steven Pinker, Professore di Scienze Cognitive ad Harvard, in un TED Talk nel corso del quale l’autore dimostra che, dati alla mano, credere nel PROGRESSO non è un atto di fede o di ottimismo fuorviante, ma il prendere atto di quanto accaduto in gran parte negli ultimi 250 anni. Infatti, con l’aiuto della ragione e della scienza è stato possibile ottenere straordinari risultati. E, avendo a cuore il benessere dell’umanità sarà ancora possibile affrontare e risolvere gli impegnativi problemi che abbiamo di fronte e che in parte derivano dalla nostra natura di Sapiens e in parte dalle stesse soluzioni che abbiamo adottato e stiamo adottando, appunto, per progredire.

Gerolamo Saibene, ideatore e direttore di TEDxLakeComo, sostiene infatti che il futuro dipende da NOI e da come ci poniamo di fronte a queste sfide: “Da pessimisti o fatalisti per cui non ci sono possibilità di contrastare il declino dell’avventura umana – spiega Saibene - oppure da soggetti consapevoli che con pazienza e metodo possono trovare risposte adeguate per proseguire lo straordinario viaggio che abbiamo fin qui percorso”.

Da qui, il titolo che raccoglie gli spunti di 13 protagonisti nel tipico format di TED (interventi di massimo 18 minuti): i loro racconti e visione del mondo collegano natura e tecnologia, noi e l’universo, sentimento e benessere, uomo e robot, scuola e innovazione e molto altro.

I mille posti nel Centro internazionale Congressi nel magnifico compendio di Villa Erba a Cernobbio sono già tutti esauriti: l’appuntamento è nel corso degli anni davvero diventato “imperdibile” per chi vuole confrontarsi e aprirsi su vari temi che non necessariamente rientrano nei propri personali interessi, ma che possono costituire uno stimolo per ripensare al mondo in cui viviamo.

Anche quest’anno è attiva la collaborazione con una libreria: la UBIK Como infatti creerà uno spazio apposito con i libri scritti dagli speaker sul palco e un’ampia rosa di titoli che toccano i temi di questa edizione: un modo per approfondire con cura gli argomenti proposti nella giornata di sabato 9 novembre.

I 13 interventi

Valeria Mancinelli - Avvocato e Sindaco

- "Consenso e verità"

Andrea Rapaccini - Imprenditore sociale

- "Il giorno in cui fu proibito ascoltare John Lennon"

Brett Hennig - Autore e Attivista

- "Siamo (collettivamente) stupidi?"

Chiara Giaccardi - Sociologa della comunicazione

- "La comunicazione che genera"

Gadi Sassoon - Composer

- "Multiverse (concerto con visual in collaborazione con il fotografo Luigi Ziliani)"

Jacopo Tagliabue - AI Scientist e Imprenditore

- "Il futuro ha bisogno di noi?"

Stefano Faravelli - Pittore, scrittore e viaggiatore

- "La via del Taccuino"

Giovanni de Gaetano - Epidemiologo

- "La cura dei sani"

Silvia Semenzin - Attivista digitale

- "Tecnologia vs. umanità"

Diego di Bernardo - Ingegnere biomedico

- "R-evoluzione"

Arianna Minoretti - Ingegnere delle infrastrutture

- "Progettare per il futuro"

Dario Fabbri - Analista geopolitico

- "Pax, mari e globalizzazione"

Telmo Pievani - Filosofo delle scienze biologiche

- "Il progresso fino a prova contraria"

I numeri e la storia

Il nome TED che sta per Technology, Entertainment e Design - è un “format” nato nel 1984, e dal 2000 è guidato da Chris Anderson. TED organizza due grandi eventi annuali, prima solo negli Stati Uniti e oggi in Paesi a scelta nel mondo, chiamando a raccolta personaggi da tutto il mondo che hanno idee o esperienze che meritano di essere raccontate e che per quattro giorni le presentano con “talk” che dura al massimo 16 minuti secondo un format originale, multiforme e dinamicissimo, divenuto famoso nel mondo.

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TED ha lanciato il progetto TEDx: una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente che si propongono di riunire persone per condividere una esperienza simile a quella che si vive a TED. La x sta per “eventi TED organizzati in modo indipendente su licenza gratuita di TED” e hanno una durata massima di un giorno.

TEDxLakeComo è stato il primo in Italia. A lanciare l’iniziativa, Gerolamo Saibene, imprenditore comasco che si è appassionato al format dopo averlo visto e apprezzato negli USA, e che ha deciso di portarlo in Italia. Da lì in poi, sono stati organizzati numerosi TEDx sparsi per la Penisola.

L’espansione di TEDx in Italia è molto ampia: dal 2009 ad oggi sono stati realizzato con la licenza TED 474 eventi in 40 città, e ce ne sono già altri 19 in programma per il 2020.

Il “dream team”, guidato da Gerolamo Saibene – formato da volontari, ormai amici tra loro uniti da argomenti di interesse comune - è composto da: Chiara Belloni, Patrizia Cappelletti, Orietta Ferrero, Federico Galimberti, Marco Gatti, Michele Giannella, Silke Hofmeister, Giacomo Inches, Silvia Introzzi, Francesca Mian, Roberto Minelli, Massimo Moltrasio, Ornella Pizzagalli, Teresa Saibene, Marco Schenoni, Tselmuun Baio.

