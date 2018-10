TEDxLakeComo getta ponti per la decima edizione a Villa Erba

Ponti. Come mezzo per superare gli ostacoli. Come simbolo di unione e legame tra persone, popoli e culture. Come desiderio di confronto e convergenza tra diverse discipline. Ma anche tra presente e futuro, tra realtà e sogno. La Xa edizione di TEDxLakeComo, il 10 novembre al Centro Congressi di Villa Erba, aspetta 14 protagonisti del fare e del pensare per raccontare come collegano natura e tecnologia, noi e l’universo, sentimento e benessere, uomo e robot, scuola e innovazione e molto altro. Un nuovo sabato non consueto, una giornata articolata in due spazi, uno al mattino e uno al pomeriggio, momenti per uno spuntino, per conversare, discutere e condividere.

Il ponte è una struttura progettata e costruita per superare un ostacolo; è il mezzo di comunicazione fondamentale per congiungere luoghi altrimenti isolati; è il simbolo indiscusso di unione e di legame tra persone popoli, culture; infonde sicurezza, racconta della possibilità di aiuto reciproco tra due sponde; esprime il desiderio di confronto e convergenza tra discipline scientifiche, tecnologie o pratiche diverse, ma anche tra presente e futuro, tra realtà e sogno.

Proprio per questa sua prerogativa di unire, il ponte, forte e maestoso, può essere vulnerabile e indifeso poiché diventa, tra realtà e metafora, l’obiettivo da colpire per coloro che vogliono isolare e dividere. È il primo bersaglio per interrompere ogni punto di contatto e di collegamento.

Come da tradizione, i protagonisti verranno svelati in prossimità dell'evento.

L'evento sarà tenuto in lingua italiana. Verrà offerto servizio di traduzione simultanea per gli interventi in lingua straniera.