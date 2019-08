Take a Seat e acCOMOdatevi

Il calendario unico del Comune di Como riunisce 120 iniziative tra eventi culturali, mostre, festival e grandi eventi, eventi sportivi, mercatini tipici e rassegne hobbistiche, che si svolgono in città nei mesi di agosto e settembre. La rassegna estiva che ha fatto tanto discutere, organizzata e promossa dall'amministrazione comunale, si integra nel calendario unico proponendo 33 eventi di musica, teatro, arte varia, selezionati da una commissione tecnica di esperti, in 16 differenti location di pregio del centro storico il venerdì e il sabato sera dalle 19 alle 23. Ogni spettacolo dura dai 30 ai 50 minuti con una replica la stessa sera nello stesso luogo.

Le location

ARTE VARIA (circo, performance artistiche)

Piazza San Fedele

Giardinetti via Vittorio Emanuele

Piazza Grimoldi



MUSICA

Largo Miglio

Piazza Volta

Piazza Medaglie d'Oro

Portici del Broletto



TEATRO E LETTERATURA(monologhi, burattini, reading)

Museo storico (cortile)

Pinacoteca civica (cortile)

Spazio Natta (giardinetto)



Per fruire più agevolmente degli eventi della rassegna AcCOMOdatevi - Take a seat nelle location dove non sono presenti sedute o possono servire un numero limitato di persone (piazze Grimoldi, Volta, San Fedele e largo Miglio), saranno messi a disposizione degli sgabelli pieghevoli con tracolla, leggeri e compatti una volta chiusi, che si potranno trovare all'autosilo comunale di via Auguadri 10, lasciando le proprie generalità al momento del ritiro e riconsegnandoli entro l'una. Un numero più limitato di sgabelli portatili sarà a disposizione anche sulle piazze interessate dalle iniziative organizzate dal Comune grazie ai Seat-angels, operatori della cooperativa sociale Oasi che promuove l'inserimento anche lavorativo di persone svantaggiate offrendo in questo modo un sostegno tangibile alla comunità locale.

Calendario

Venerdì 2 agosto 2019

Piazza Grimoldi

Ore 19.30 – replica ore 22.00

Bellagio Festival Orchestra

Cortile Palazzo Olginati, Museo storico

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Mamma, piccole tragedie minimali

Sabato 3 agosto 2019

Spazio Natta

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Mamma, piccole tragedie minimali

Venerdì 9 agosto 2019

Largo Miglio

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra – Ilenia Volpe alla fisarmonica

Sabato 10 agosto 2019

Portici Broletto

Ore 20.30 – replica ore 22.00

D'Auria Castiglioni Calabrese Trio

Spazio Natta

Ore 20.30 – replica ore 22.00

Laura Fedele

Venerdì 16 agosto 2019

Piazza San Fedele

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Hoopelai

Largo Miglio

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Giorgio Pertusi al violino e mandolino

Sabato 17 agosto 2019

Piazza Grimoldi

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Hoopelai

Portici Broletto

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Luca Torciani al violino

Venerdì 23 agosto 2019

Piazza Volta

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Tania Camargo Guarnieri al violino

Pinacoteca civica

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Arsura d'amuri

Sabato 24 agosto 2019

Cortile Palazzo Olginati, Museo storico

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Arsura d'amuri

Spazio Natta

Ore 20.30 – replica ore 22.00

Night Train Jazz Trio

Largo Miglio

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Giampaolo Etturi al sassofono

Venerdì 6 settembre 2019

Piazza San Fedele

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Tutti in valigia

Cortile Palazzo Olginati, Museo storico

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Groppi d'amore nella scuraglia

Sabato 7 settembre 2019

Giardinetti via Vittorio Emanuele II

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Groppi d'amore nella scuraglia

Piazza Grimoldi

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Tutti in valigia

Largo Miglio

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Giusi Malito al flauto

Venerdì 13 settembre 2019

Largo Miglio

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Raffaele Bertolini al clarinetto

Piazza Volta

Ore 19.00 – replica ore 20.30

Marco Detto

Sabato 14 settembre 2019

Portici Broletto

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Gaspare Raule al violino

Spazio Natta

Ore 19.00 – replica ore 20.30

Harp Beat

Venerdì 20 settembre 2019

Piazza Grimoldi

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Leopoldo Saracino alla chitarra e tiorba

Sabato 21 settembre 2019

Largo Miglio

Ore 20.30 – replica ore 22.00

Duo LGL

Portici Broletto

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Curt Schroeter al flauto

Venerdì 27 settembre 2019

Piazza San Fedele

Ore 20.30 – replica ore 22.00

I Solisti della Bellagio Festival Orchestra - Birgit Nolte al flauto

Cortile Palazzo Olginati, Museo storico

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Racconti da camera

Pinacoteca civica

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Walking Dad - Nato sotto il segno dei gamberi

Sabato 28 settembre 2019

Portici Broletto

Ore 19.00 – replica ore 20.30

Duo LGL

Pinacoteca civica

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Racconti da camera

Spazio Natta

Ore 19.00 – replica ore 22.00

Walking Dad - Nato sotto il segno dei gamberi



Il calendario unico degli eventi è disponibile online sul sito comunale www.visitcomo.eu; a partire da domani sarà distribuito in formato cartaceo negli infopoint turistici, nei locali del centro città, in 150 hotel e strutture extra alberghiere del lago e in altri 100 esercizi strategici in Canton Ticino.

Il QRcode presente sul calendario e sui "bolloni" colorati posizionati in ogni luogo interessato dalla rassegna AcCOMOdatevi - Take a seat si collega direttamente alla sezione "Eventi" del sito www.visticomo.eu con giorni, orari e dettagli della programmazione.