Il Taccuino Tenchio al Museo Giovio di Como

Nell'ambito della mostra Angelo Tenchio. Una classicità immaginaria, verrà presentata una pubblicazione sulle opere dell'artista di cui è in corso fino al 3 giugno una mostra in alcune sale del Museo Archeologico Paolo Giovio. Di formato cm 18x11, il volume edito da Carlo Pozzoni Fotoeditore è inserito nella collana Le Anse, dedicata a profili di artisti del territorio lariano, e include foto di Carlo Pozzoni e testi di Roberto Borghi. Il formato della pubblicazione è il medesimo dei Taccuini sui quali Tenchio annotava progetti e riflessioni sull'arte che sono stati ristampati nel 2017 da Cattaneo Editore, a cura del Circolo Culturale Angelo Tenchio di Oggiono, e che saranno anch'essi ripresentati in questa occasione. Alla presentazione di giovedì 31 maggio 2018, al Museo Giovio alle 18.00, intervengono Carlo Pozzoni, Roberto Borghi ed Elena Ornaghi, introduce Isabella Nobile.