Stuart Turton presenta a Como Le sette morti di Evelyn Hardcastle

Sabato 16 novembre, alle 18, Stuart Turton presenta alla Ubik di Como, alle 18, Le sette morti di Evelyn Hardcastle.

Laureato in filosofia, ha lavorato in una libreria di Darwin, insegnato inglese a Shanghai, collaborato per una rivista di tecnologia a Londra e scritto articoli di viaggio a Dubai. Ora è un giornalista freelance e, dopo Le sette morti di Evelyn Hardcastle, il suo primo romanzo, uno dei più acclamati scrittori inglesi.





"La mappa riportata all'interno del giallo è come un game e nell'edizione giapponese è diventata la copertina del libro. Questo è un romanzo interattivo, scritto al presente, in prima persona, dove il lettore riceve le stesse informazioni del protagonista mentre la storia si svolge. Tutti mi dicono che è impossibile scoprire il mistero prima di finire il libro ma non è vero. E' come un rompicapo, il lettore può giocare contro lo scrittore che si cela dietro il protagonista. E questa è la sensazione che provavo quando leggevo i libri di Agatha Christie. E' come un gioco nel gioco dall'interno del gioco", ha detto Turton che ora sta scrivendo un nuovo libro.