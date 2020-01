La storia della Disco Music: Bufalini e Savastano la raccontano alla Ubik di Como

Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano presentano "La storia della Disco Music", volume edito da Hoepli, alla Ubik di Como sabato 18 gennaio alle 18. Dialoga con gli autori Beppe Rondinelli, speaker radiofonico.



Newsweek, con Donna Summer in copertina, titolava: "Disco Takes Over" ("la disco prende il sopravvento"): 40 anni fa la disco music era al suo apice. Trascorsi tre mesi da quell'articolo, una parte dell'establishment tenterà di farla fuori. Invano: era già nel dna della musica.

Il volume La Storia della Disco Music di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano analizza radici, genesi e sviluppo di un melting pot sonoro, culturale e sociale dalle diramazioni creative: un fenomeno molto amato, ma anche molto osteggiato che si è evoluto in carismatico trend-setter di massa.

Per la prima volta in Italia viene narrata, da prospettive nuove rivolte al contesto socioculturale dell'epoca, la storia completa della disco music risalendo alle sue fonti afro, R&B, soul, funk fino ad arrivare alle contaminazioni con l'elettronica e l'evoluzione in Eurodisco, con un occhio di riguardo riservato alla fervida scena italiana della prima Italo Disco. Mappa fondamentale per orientarsi tra le varie correnti della disco assurte a fama mondiale, "La Storia della Disco Music" è la prima narrazione completa (ricca di storie, aneddoti e citazioni) sul caleidoscopico genere che ha contribuito in modo fondamentale all'evoluzione della musica moderna.