La Stanza delle Riflessioni: al via "In-Side oltre la Quarantena", il primo festival digitale a Como

In-Side, la prima edizione digitale del festival Arte e Cultura di Como, sabato 2 maggio vedrà, tutti insieme, seppur in modalità virtuale, gran parte degli operatori della cultura, del turismo, della comunicazione di Como in un mix di talk, musica, workshop, exibition.

Dalle ore 15 fino a mezzanotte nel web si apriranno 5 stanze In-Side dove, divisi per tematiche, ci saranno gli ospiti e chi vorrà partecipare in modo attivo attraverso Zoom, ognuna delle stanze ha un suo articolato programma che si può vedere anche da spettatore sui social di Side, di Ciaocomo e quelli collegati. La musica abiterà una stanza così come l’arte e le attività per i bambini. In una si parlerà di cultura e in un’altra si faranno riflessioni sul momento particolare e sul futuro del nostro territorio.

La stanza delle riflessioni

host Gastone Grasso Terragni e Michele Mandaglio

“In questo periodo di quarantena, dopo l’agitazione iniziale, ci siamo riuniti e abbiamo detto: “Il web è pieno di dirette, ognuno fa la sua cosa, come facciamo a inserirci noi? A quel punto ci è venuto in mente, proprio nel confronto, che forse Side poteva essere il raccoglitore giusto per le iniziative di tutte queste associazioni, artisti e musicisti, che stavano facendo qualcosa sui social ognuno con le proprie dirette senza essere un’unica voce. Con In-Side Festival vorremmo essere il coro di tutte queste voci”. Gastone Grasso Terragni

"Oggi più che mai se non si fa una rete comune vera sarà difficile sollevarsi; questo Festival rappresenta in maniera plastica quello che la città potrebbe fare: un mondo culturale che ha una grande potenzialità.” Lorenzo Canali.

“Tutto ciò che agita il pensiero per me è benvenuto. Sono sempre stato lontano da qualsiasi forma di omologazione. È bello tenere vivo un dibattito, e quando si tratta di un dibattito che non ha qualcosa di già scritto mi piace. La parola giusta per ripartire dovrebbe essere l’etica; non dobbiamo perdere questa occasione”. Maurizio Pratelli.

Tantissime riflessioni da affrontare con tanti relatori da intervistare. Le vostre domande saranno fondamentali, quindi preparatele e siate pronti a pArtecipare!

Su Instagram il messaggio di Martina Rizzelli – ginnasta italiana, membro della Nazionale di ginnastica artistica femminile dell’Italia. Da maggio 2016 è anche Caporale dell’Esercito Italiano, membro della squadra femminile del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. “Ciao a ragazzi, sono Martina Rizzelli, sabato sarò presente dalle 15.00 alle 15.45 nella stanza delle riflessioni con tanti altri atleti; il tutto sarà svolto su zoom, dove potrete interagire insieme a noi facendoci qualche domanda, oppure su Facebook quindi non mancate, vi aspettiamo”.

Gli appuntamenti della giornata

Ore 15.00 per il tennis: Riccardo Piatti, preparatore di molti atleti della top 10 del ranking della Association of tennis Professionals, attualmente allenatore di Jannik Sinner e Maria Sharapova.

Ore 15.15 per lo sport: Roberto Montorfano (Lariosport), Martina Rizzelli atleta olimpico, Manuel Cicconi Calcio Como, Jacopo Cerutti pilota motociclistico italiano di Motorally ed Enduro, Michele Evangelisti UltraTrailer.

Ore 16.00 per la città: Bruno Magatti politico; Paolo De Santis di Officina Como, Filippo Malinverno coordinatore di Ripensiamo Como, Elena Negretti assessore.

Ore 17.00 realtà di Como: Max De Ponti e Matteo Taz Montini OLO Creative Farm, Fabio Vescarelli Parada Par Tucc, Massi Zeus Masserotti direttore artistico CiaoComo Radio, Anna Buttarelli Luminanda.

Ore 18.00 teatro, cinema, radio: Lorenzo Canali CiaoComo, Fedora Sorrentino Teatro Sociale di Como, Marco Albanese Stanze di Cinema, Dario Galetti Mondovisione – Teatro San Teodoro di Cantù.

Ore 19.00 per startup: Promettoditornare – progetto che si è qualificato primo nella categoria Save Business. Gli sviluppatori hanno creato un sito internet per consentire agli utenti di aiutare i locali e le attività commerciali preferite a ripartire; FilaIndiana – la web app per tenere d’occhio le code al supermercato.

Ore 19.30 Influencer: Giulia Strati tiktoker, Allyson Mc Crory inflluencer, Ilenia De Sena influencer nel mondo del calcio.

Ore 20.45 informazione: Carlo Imbimbo giornalista, corrispondente Sky.

Ore 21.00 giornalismo: A. Brunialti La Provincia di Como, M. Pratelli, QuiComo, A. Quadroni La Provincia di Como.

In-Side si può vivere in diversi modi: entrando in condivisione nelle stanze attraverso la tecnologia Zoom, in modo da poter interagire oppure da spettatore. Il primo riguarda il link di eventbrite. Se ti iscrivi ti arriveranno per email i 5 link per accedere alle 5 stanze digitali di zoom, più semplice di così! In questo caso potrai partecipare direttamente. La seconda possibilità invece riguarda le dirette, che verranno trasmesse sui social di Side ma anche di CiaoComo, oppure sul sito sidefestivalcomo.org.

Live painting, workshop, progetti per bambini, oltre 70 gli ospiti, persone che interverranno fra artisti, scrittori, giornalisti, politici e sportivi. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti social che partecipano all’iniziativa oppure di possono chiedere scrivendo all’indirizzo mail: sidefest@gmail.com”.