Slow Lake Como: 12 mesi, 12 perle, 12 emozioni

Slow Lake Como riparte in aprile con un programma ricco di appuntamenti per chi vuole capire, camminare, scoprire.

Primo evento sarà "Musso - Dongo, gli ultimi giorni di Mussolini" previsto (mercoledì 25 aprile). Un viaggio nel tempo nei luoghi teatro della Resistenza sul Lago di Como e degli eventi che portarono alla cattura e alla fucilazione di Mussolini e dei gerarchi il 27 e 28 Aprile ’45. Esploriamo la parte alta della sponda occidentale del Lago, terra di partigiani, e teatro dell’epilogo del fascismo e della vita di Mussolini. Sono previste soste a Musso, luogo in cui fu fermata la colonna di Mussolini, e a Dongo con visite alla storica piazza Paracchini e Palazzo Manzi, luogo emblematico che ospita oggi il Museo della Fine della Guerra.

Orario: 10:30

Durata: 2/3 h

Ritrovo: Musso, indirizzo esatto comunicato alla prenotazione

Difficoltà: Semplice. Si svolge in parte su comodi sentieri e in parte in contesti urbani. Necessaria abitudine a camminare per alcune ore.

Prezzo: adulti: € 25,00 ragazzi (5-14): €; Bambini (0-4)

Iscrizione Obbligatoria. Prenotazione obbligatoria entro il 18 Aprile

A grande richiesta , sarà poi riproposta, domenica 13 Maggio "Brienno. Il paese labirinto". Vicoli stretti e misteriosi. Scalinate mozzafiato. Vecchie case di pescatori affacciate direttamente sul lago e alle spalle una montagna severa. Brienno è una autentica perla poco nota al turismo di massa. Anche i locali spesso la ignorano e passano oltre, forse per quel suo nascondersi tra la montagna e il lago che lo rende visibile quasi solo dall’acqua.

Sono le bellezze nascoste che amiamo scoprire. Slow Lake Como non può non dedicare a questo luogo affasciante una approfondito e appassionato tour. Niente alberghi a 5 stelle, niente vip e lungolaghi con le palme. Qui trovi piuttosto piccole case addossate le une alle altre e viottoli che parlano chiaro sin dal nome, come Via labirinto. Solo in un luoghi come questo, dove il tempo sembra essersi fermato, è possibile farsi un’idea di come erano i paesi affaciati sulle sponde del Lago prima

dell’avvento del turismo e vivern per alcune ore l’incredibile atmosfera.

Durata: 2 h

Ritrovo: Brienno. Luogo esatto comunicato durante la registrazione

Difficoltà Semplice,itinerario urbano

Orario: dalle 10:30 alle 12,30

Prezzo: Adulti: € 25,00; ragazzi (5-14): €20.00; Bambini (0-4): /

Info; info@slowlakecomo.com /+39 392 027 9675 (anche what's up)

Iscrizione Obbligatoria.

Le attività fisse fino a settembre

Parte la versione primavera-estate di Misteri e Curiosità di Como. Giorno della settimana: giovedì

Orario: 20.30

Luogo d'incontro: Como centro (informazione condivisa al momento della prenotazione)

Un itinerario sorprendente e avvincente, sia per viaggiatori che per locali curiosi. Il centro della città, con la sua storia millenaria è ricco di particolari architettonici non evidenti, ma che celano curiosità, storie e, a volte, misteri affascinanti.

Prezzo: Adulti: € 25.00 Ragazzi (5-14): € 20,00 Bambini (0-4): /

Link http://www.slowlakecomo.com/prodotto/como-nascosta-e-sconosciuta/ ATTENZIONE: Iscrizione Obbligatoria.

La novità della primavera - estate 2018

La “Nosetta”. Un Affascinante Borgo in Città. Giorno della settimana: tutti i MARTEDI'

Orario: 17.30

Luogo d'incontro: informazione condivisa al momento della prenotazione

La zona della Nosetta porta ancora le tracce di quando era abitata da barcaioli e lavandaie che tra le numerose piante di noce venivano ad appendere i loro panni. Si tratta di una bellissima e dimenticata zona della città. Scoprirai prospettive originali sul Lago, monumenti antichi, semplici ma legati a memorie e rituali molto particolari della città.

Prezzo: Adulti: € 25.00 Ragazzi (5-14): € 20,00 Bambini (0-4): /

Iscrizione Obbligatoria.

Per info e prenotazioni info@slowlakecomo.com