Slow Food Como per i giovani: quattro serate dedicate alla cultura del bere consapevole

Responsabilizzare al bere consapevole è uno dei motivi che hanno spinto Slow Food Como ad organizzare quattro serate dedicate ai più giovani. Una bella iniziativa che trova casa in uno dei luoghi in città più amati dai ragazzi, ovvero l'Est Est Est. Con l'idea che il vino o la birra debbano essere degustate per trovate piacere, anche attraverso la conoscenza di cosa si beve e chi lo produce, con un occhio di riguardo per i vignaioli e i mastri birrai etici, le serate saranno dedicate a tre vini (bianco, rosso bollicine) e al mondo delle birre artigianali.

Il primo appuntamento si terrà martedì 20 novembre alle 20 e i vini in degustazione saranno il Reisling Renano dell'azienda trentina Maso Bergamini e il Vermentino Le Calocchie de la fattoria toscana Camigliano. Alla serata interverrano esperti del settore per raccontare le loro esperienze enologiche.