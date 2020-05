Simone Tomassini e Kiera Chaplin, insieme per il brano Charlot

Simone Tomassini e Kiera Chaplin, nipote dell’icona del cinema muto Charlie Chaplin, cantano insieme Charlot (Cello Label, distribuito da Music Rails) in uscita in radio e in digitale a partire da oggi, lunedì 11 maggio. In occasione di questa uscita Kiera Chaplin, rimasta molto amareggiata in seguito alla recente polemica nata in seguito alla pubblicità Lavazza con in sottofondo il Discorso all'Umanità pronunciato da Charlie Chaplin.

Il cantautore comasco - che oggi alle18 sarà in diretta sulla nostra pagina Facebook - esaudisce quindi un sogno, nato da piccolo: conosce Charlot grazie ai racconti di suo nonno Felice, nato lo stesso giorno di Chaplin, e ai film che lo stesso gli faceva vedere nel periodo della sua infanzia. È da quel momento che se ne innamora artisticamente e lo prende come esempio per farne una filosofia di vita. “E cosa c'è di meglio, per rappresentare la filosofia e il pensiero di Charlie Chaplin, se non i suoi aforismi?” Così Simone, dopo svariati viaggi per incontrare la fondazione che detiene i diritti di M. Charles Chaplin, ottiene le autorizzazioni dalla famiglia di Chaplin e dagli aventi diritto, e scrive “insieme” a Charlie Chaplin la canzone Charlot, composta prendendo spunto dagli aforismi originali, da pensieri dello stesso Chaplin e impreziosite dalla scrittura di Simone. Il cerchio si chiude con la straordinaria collaborazione di Kiera Chaplin, attrice, attivista e modella di fama internazionale.

“Charlot non è solo una canzone, non è solo un’interpretazione e neanche solo un film o un personaggio cinematografico. Charlot è un pensiero, una filosofia, un messaggio semplice ma efficace, profondo ma allo stesso tempo leggero da tramandare ad intere generazioni, un insegnamento da far arrivare a quelle persone che non lo ricordano o addirittura non lo conoscono.”, racconta Simone Tomassini.

“La vita non è un significato no, ma un desiderio…” Io credo che questo sia il completamento di un sogno - prosegue Simone -. I sogni a volte si avverano e altre no. Ecco. Questo invece è un sogno che vive e che respira, che cammina, che piange e che ride. È un sogno che parla, che esplode. Un sogno che ha un bellissimo nome: Charlot! Sapete perché ho deciso di uscire ora con Charlot? perché adesso più che mai abbiamo bisogno di una "Carezza" da Charlot... Tutti! E non potevo tenerla solo per me! Buon ascolto.”

Kiera rivela un aneddoto riguardo questo brano: "lo scorso settembre mi chiama il mio amico Simone e mi dice: "proviamo ad andare a Sanremo con questo pezzo dedicato a tuo nonno?" Accetto molto volentieri perché mi piaceva l'idea di poter portare le parole di mio nonno su un palco così importante. Purtroppo, non ce l'abbiamo fatta. Poi ci siamo sentiti qualche settimana fa e Simone mi dice che forse questo è il momento giusto per far ascoltare questa canzone perché le parole di Chaplin potrebbero essere un sollievo per questo momento di difficoltà , ed io ho subito accettato con entusiasmo".

Poi Kiera racconta come sia molto dispiaciuta della polemica che è nata in seguito alla pubblicità Lavazza: “pochi giorni prima dell'uscita del nostro brano, è uscito lo spot della Lavazza e mi rendo conto, con stupore e anche un po' di amarezza, che per molti, queste parole hanno sortito l'effetto contrario. Mentre il mondo sta ancora vivendo questa terribile pandemia che ha bloccato l’intero pianeta, il discorso de Il Grande Dittatore è più pertinente che mai, con il suo messaggio d'amore. Questo è il motivo per cui sono rimasta sorpresa dalle polemiche e critiche che Lavazza ha ricevuto per aver usato questo bellissimo discorso nel suo nuovo spot pubblicitario. Sono felicissima che usino le potenti parole di mio nonno per diffondere un messaggio di bontà e unità. Come può essere una cosa negativa? Tutti noi stiamo sentendo gli effetti del virus in un modo o nell'altro. Questo è il momento per ricordare a noi stessi i veri valori e "l'amore dell'umanità nei nostri cuori. Forse, a distanza di tanti anni, non siamo ancora pronti ad un discorso che parla di convivenza, tolleranza e fratellanza tra popoli e questo è molto triste".

Il brano, prodotto da Marcello Mereu per Cello Label, é stato arrangiato e scritto per orchestra daAlessandro Cirone, registrato da Antonio Aki Chindamo presso Auditoria records, mixing di Raffaele Stefani e mastering di Giovanni Versari - La maestà.