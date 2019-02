A Erba il primo Selfie Film della storia del cinema

Si terrà a Erba (Co) il 22 febbraio alle ore 21 la prima visione nazionale di "CLIC - 10 GIORNI GUIDATO DAL VENTO", il primo SelfieFilm della storia del cinema. Si tratta di un film unico nel suo genere, che nasce da una intera produzione cinematografica realizzata da una sola persona, Paolo Goglio, che per l'occasione ha fatto da regista, ma anche attore, interprete, produttore, cameraman oltre ad essersi occupato anche del mixage, sonorizzazione, sceneggiatura e testi.

La prima visione si terrà presso il Teatro NOIVOILORO in via del Lavoro, 7 e sarà possibile partecipare, dopo la proiezione, ad un incontro con lo stesso regista e protagonista, Paolo Goglio.

Ma come mai la prima visione nazionale si terrà proprio ad Erba?

“Da qualche anno vivo in questa zona e precisamente sulla sponda del lago di Oggiono, amo la bellezza e la magia di queste zone incantevoli e ci tenevo a rendere omaggio al nostro territorio. Ho quindi avuto il piacere di incontrare Ambrogio Ripamonti, presidente della Cooperativa sociale Noivoiloro e sono rimasto piacevolmente colpito sia dalla sua persona che dal suo operato. Abbiamo così definito questa data per la prima visione all’interno della loro struttura che offre una eccellente ricezione e qualità di proiezione audiovisiva” racconta Paolo Goglio.

Le inedite tecniche di ripresa e l’innovativo personaggio che interpreta Paolo, ovvero uno Youtuber “poco influente”, giocano sullo stato d’animo dello spettatore coinvolgendolo in termini di partecipazione emotiva al punto che sul finale, forse, il vero protagonista è quella sensazione di risveglio che ci riporta nel presente dopo un suggestivo viaggio temporale guidato dal vento.

Il rapporto tra la vita reale e il mondo virtuale, i social, gli strumenti di comunicazione, la messaggistica, il bisogno spesso compulsivo di condividere, ricevere like, emoticons e cuoricini…è tutto questo 'CLIC - 10 GIORNI GUIDATO DAL VENTO', diventando così un mezzo che capovolge la visione dello spettatore e lo conduce a profonde riflessioni sulle grandi tematiche di vita.

L’INCONTRO

Dopo la proiezione Paolo Goglio e il suo cast di amici e volontari illustrerà le tecniche con cui ha realizzato questa impresa cinematografica e darà a tutti i presenti la possibilità di partecipare alla prima "Scuola di SelfieFilm". E’ un progetto inedito e innovativo per condividere conoscenze tecniche e artistiche. “Oggi con le moderne actioncam, economiche, resistenti e con elevata qualità, è possibile realizzare da soli filmati straordinari e così tutti possono diventare registi, attori o comparse.”

“Ringrazio il Comune di Erba che ha gentilmente concesso il Patrocinio, i miei amici e volontari della Associazione 'Amore con il Mondo ODV', Ambrogio Ripamonti che ci ospita presso il Teatro della Cooperativa NOIVOILORO e Tiberio Roda fondatore con Paola Roncareggi di Rock Steady Boxing, la boxe senza contatto contro il morbo di Parkinson.

L'appuntamento è per venerdi 22 Febbraio, ore 21 presso il Teatro Noivoiloro in via del Lavoro, 7 Erba - CO. Ingresso 10€

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.filmclic.it.