Sabato 19 maggio a Como è la Notte dei Musei

Torna a Como la notte dei musei, sabato 19 maggio. Ecco tutto il programma della manifestazione.

Museo Archeologico e Storico

L’uomo e la luce: dal Paleolitico alla pila...

Ingresso a pagamento con possibilità di partecipare a percorsi guidati gratuiti con partenza ogni 15 minuti dalle 21.00 (ultima visita ore 23.00)

Tempio Voltiano

Alessandro Volta e la luce

Ingresso a pagamento con possibilità di partecipare a percorsi guidati gratuiti con partenza ogni 30 minuti dalle 22.00 (ultima visita ore 23.00)

Pinacoteca civica

Notte in museo: Il tesoro nascosto della famiglia Volpi.

Alla ricerca del tesoro della famiglia che fece costruire il palazzo dove oggi é la Pinacoteca.

Dalle ore 20.30 fino alle ore 8.30 di domenica 20 maggio

Attività per bambini dai 7 agli 11 anni

Costo: 45,00 € a bambino,

40,00 € per chi iscrive più di un figlio,

inclusi colazione e biglietto di ingresso

Prenotazione obbligatoria

al numero 02 20404175

Info: 031.252550 musei.civici@comune.como.it