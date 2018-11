Presentazione del libro "Come fratelli" alla Biblioteca di Como

Il libro “Come Fratelli. La fratellanza italo – romena a 10 anni dall'adesione all'Unione Europea” di Irina Niculescu e Marian Mocanu (Milano, Edizioni Unicopli, ottobre 2017) sarà presentato sabato 1 dicembre alle ore 16.30 alla Biblioteca Comunale di Como. Nuovo appuntamento per la rassegna di presentazioni dei due autori italo – romeni che prosegue dopo la presentazione di Cremona della scorsa settimana dove è stato registrato un notevole successo.

A dieci anni dall'entrata della Romania nell'Unione Europea, il libro affronta il complesso tema della fratellanza italo-romena, rispecchiata nella minoranza romena che vive oggi in Italia, il più grande fenomeno migratorio proveniente da un paese dell'Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana. I sei capitoli del volume puntano la luce su particolari distinti: la fratellanza storica fra i due popoli, aspetti economici, spirituali, risvolti socio-culturali, partecipazione politica e immagine dei romeni attraverso la lente mediatica.

Il volume si impernia su 30 interviste, realizzate esclusivamente per questa ricerca, ad autorevoli protagonisti dell'ondata migratoria romena in Italia: il ministro Franco Frattini, il commissario europeo Corina Cretu, il console Mario Moretti Polegato, monsignor Siluan, Flavio Tosi, Sergio Chiamparino, Ileana Popovici, Maurizio Molinari e molte testimonianze di successo d'immigrati romeni che vivono in Italia.

L'evento ha il patrocinio del Consolato Generale della Romania a Milano ed è una iniziativa dell'Associazione San Lorenzo dei Romeni filiale di Como e della Parrocchia Ortodossa Romena di Como, e l'1 dicembre 2018 sarà festeggiato anche il Centenario della Grande Unione con la comunità romena e italiana di Como.

