Rossi, vinili e canzoni, uno spettacolo per il Gloria di Como

Mercoledì 22 maggio, alle 20.45, una serata dal titolo “Rossi, vinili e canzoni”, a sostegno della campagna pro Gloria #manchitunellaria. Protagonisti dell'appuntamento saranno Filippo Andreani, ideatore dello spettacolo, e recente autore del suo bellissimo secondo album solista Il secondo tempo, Luca Ghielmetti, che sta invece lavorando alle canzoni di un nuovo disco, i Sulutumana di Gian Battista Galli con i brani del recente Vadavialcù, Andrea Parodi, promoter e cantautore impegnato in vari progetti musicali, e Maurizio Pratelli, critico musicale e autore della fortunata trilogia Vini e Vinili a cui si ispira l’evento.

Tutti i protagonisti porteranno sul palco un vino e due dei loro dischi preferiti, raccontandone la storia e le ragioni delle loro scelte. Ma soprattutto ci saranno molte canzoni dal vivo in un’atmosfera di continuo dialogo con il pubblico. “Mi sembra giusto - ricorda Andreani - che gli artisti comaschi siano in prima linea perché siamo tutti grati a quel palco e vogliamo che continui ad ospitare concerti anche in futuro. Oltretutto, per quanto mi riguarda, io da sempre considero il Gloria un importante polmone culturale della città”.