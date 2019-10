Cacciagione, prodotti del bosco e d'acqua dolce, al via un mese di proposte nei ristoranti comaschi

Al via la Rassegna Gastronomica Selvatica organizzata da Confcommercio Como per i ristoranti associati. La rassegna partirà il 14 ottobre e terminerà il 17 novembre 2019. “La Rassegna Selvatica - evidenzia il Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri - è una manifestazione nata con l’obiettivo di incentivare il consumo consapevole dei prodotti della nostra terra con particolare riferimento a quella parte del pescato meno noto, cacciagione e prodotti spontanei delle nostre valli. L’utilizzo di questi prodotti rappresenta una scelta sostenibile a bassissimo impatto ambientale, volta a rivalutare il vero prodotto locale”. Sarà presente in ogni ristorante un piatto o un menù che rispecchierà la stagionalità e che il territorio propone: pescato, erbe, prodotti del bosco.

Mauro Elli - vice Presidente dell’Associazione Pubblici Esercizi di Confcommercio Como ha sottolineato: “La Rassegna è legata alla storia del territorio, i ristoratori parlano del territorio e della sua storia attraverso i loro piatti e attraverso quello che il lago e il territorio offrono. È un momento speciale dove io ho aderito con il mio ristorante con l’intenzione di far parte di questo progetto e di fare da cursore e creare in un gruppo che creda in quello che stiamo facendo”. Confcommercio Como ha voluto organizzare questa Rassegna per coinvolgere i ristoranti associati che hanno aderito gratuitamente all’iniziativa e dare loro un’opportunità anche di business per promuoversi e farsi conoscere.

L’elenco dei ristoranti aderenti con tutti i menù si trova sul sito www.rassegnaselvatica.it e sulle relative pagine Facebook (www.facebook.com/rassegnaselvatica) e Instagram (www.instagram.com/rassegnaselvatica/).