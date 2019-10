Racconti della natura per i bambini al parco di Villa del Grumello

Torna nel Parco del Grumello l’appuntamento con i Racconti nella (della) natura, versione autunnale. Un’intera giornata, domenica 13 ottobre, dedicata alle narrazioni teatrali e fotografiche, di e per grandi e bambini, diffuse nello splendido contesto del Grumello: tra Parco, Serra e Villa.

In scena il racconto di un luogo speciale - coi suoi alberi, fiori, animali, vedute, personaggi e architetture - ma anche racconti “di consapevolezza” e racconti di vita.

Protagonisti delle varie rappresentazioni Natura e Ambiente e le tematiche ad esso legate. Protagonisti assieme professionisti e “principianti” coinvolti in progetti sociali e di partecipazione, oltre ai bambini che hanno preso parte al primo ciclo di incontri di teatro e natura Teatralberi, curato nel Parco e nella Serra del Grumello da Cristina Quadrio.

Durante l’intera giornata nelle Serre (Serra e Serretta) sarà possibile ammirare una selezione di scatti dedicati al Parco del Grumello realizzati da Andrea Butti e dai partecipanti ai vari appuntamenti 2019 di visual story telling con Daniela Manili Pessina.

ore 10-18

SERRA DEL GRUMELLO

#SPUNTI DI VISTA IN MOSTRA - #FREEVIEWALGRUMELLO

Esposizione di una selezione dei lavori realizzati dai partecipanti alle lezioni di visual story telling, curate da Daniela Manili Pessina con la collaborazione di Andrea Butti

SERRETTA DEL GRUMELLO

SPUNTI DI VISTA - Colori e Geometrie del Grumello

Esposizione fotografica con scatti di Andrea Butti

Ad inaugurare le attività saranno i tour del Parco proposti dallo staff del Grumello, che racconterà al pubblico il polo culturale di oggi richiamando aneddoti, accadimenti e personaggi del passato, che hanno determinato o influito sul cammino di questo splendido luogo sino ad oggi.

ore 10.30 e 11

PARTERRE VILLA DEL GRUMELLO, PARCO

TI RACCONTO IL GRUMELLO

Un cammino nel verde a cura dello Staff dell’Associazione Villa del Grumello

Paesaggio, storia, personaggi, botanica e architettura si intrecciano in un racconto del luogo, che attraversa i secoli per condurre ai progetti di oggi.

Partecipazione euro 5. Consigliata la prenotazione: parco@villadelgrumello.it

Sarà poi la volta dei piccoli attori in erba, l’allegra brigata dei giardinieri ambulanti, che con grande entusiasmo intratterranno il pubblico con verdi racconti!

ore 11.30 - 12.15

VILLA DEL GRUMELLO

I FANTASTICI CINQUE

Saggio dei bambini partecipanti al corso di “teatro e natura” Teatralberi a cura di Cristina Quadrio, Gruppo Fata Morgana.

È finalmente arrivata nel Parco del Grumello l’allegra brigata dei giardinieri ambulanti! Un po’ clown, un po’ saltimbanchi, un po’ imbonitori, con una grande passione per tutte le piante e i fiori. Eccoli qui i nostri fantastici cinque, pronti a soddisfare ogni bisogno e a guarire ogni male di alberi, siepi, prati, fratelli, cugine, mamme, papà, signori, signore, zie e nonnine...Buone storie e buone piante a tutti!

I Nuovi burattinai – gruppo composto da professionisti e persone senza fissa dimora – col loro Gran cabaret! saranno i protagonisti del primo appuntamento pomeridiano previsto in Villa, che non mancherà di sorprendere e trascinare grandi e bambini.

ore 15,30 - 16.15

VILLA DEL GRUMELLO

GRAN CABARET!

Spettacolo di teatro di figura a cura de I Nuovi Burattinai.

Nella splendida cornice del Parco della Villa del Grumello, ecco spuntare personaggi fantastici, cantando, ballando, gorgheggiando brani e musiche di un sorprendente repertorio. Nella miglior tradizione del varietà, vanno in scena tenerezza, divertimento, musica e gioco in un susseguirsi di brani e animazioni per una variopinta rassegna di situazioni: mani, ginocchia, oggetti, occhiali, piume e pupazzi sono i protagonisti di tante piccole storie, per uno spettacolo che non mancherà di stupire e divertire grandi e piccini. “I Nuovi Burattinai” è un gruppo eterogeneo, formato da artisti e burattinai professionisti e persone senza fissa dimora, che soffrono forme di esclusione sociale.

Un progetto promosso da Associazione Vicini di Strada (La Rete Comasca degli enti e dei servizi per la grave marginalità) e sostenuto da Fondazione Caritas.

A chiudere la giornata un intenso e delicato racconto tutto al femminile: Sogni Clandestini del gruppo Ibuka Amizero. Racconti di vita sottolineati dalla musica suonata dal vivo, che parlano in vario modo di immigrazione, tema spesso legato anche alle emergenze ambientali.

ore 17 - 18.15

VILLA DEL GRUMELLO

SOGNI CLANDESTINI a cura della Compagnia teatrale Ibuka Amizero

Sei donne, sei storie di immigrazione, alcune vicinissime e strazianti, altre lontane ed avvincenti, tutte vere: ecco la radice comune dei racconti che animano lo spettacolo. Una struttura drammaturgica semplice dove i vari passi della narrazione sono accompagnati e intercalati da un affresco musicale, un percorso sonoro ad hoc che si avvale di interventi raffinatissimi che portano lontano nello spazio e nel tempo. La Compagnia Ibuka Amizero racconta storie di donne dando voce a chi solitamente non ne ha, attraverso l’uso di differenti registri comunicativi e linguaggi, stimolando la riflessione e aprendo alla speranza e al cambiamento. Questi gli obiettivi condivisi dal gruppo, che sostanziano ogni racconto messo in scena.