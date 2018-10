Premio Internazionale di Letteratura città di Como, sabato 20 ottobre i vincitori. Ospiti Dacia Maraini e Andrea Vitali

I nomi dei vincitori del Premio Internazionale di Letteratura città di Como saranno resi noti nella cerimonia che si terrà sabato 20 ottobre alle ore 16.00, presso la Sala Bianca del Teatro Sociale. Un premio per ogni sezione: narrativa, poesia, saggistica, racconti e opere multimediali. Saranno poi assegnati alcuni premi speciali: miglior thriller, miglior fantasy, miglior romanzo storico, miglior libro per ragazzi.

Giorgio Albonico, ideatore ed organizzatore del Premio, si dice soddisfatto non solo per i numeri raggiunti in questa V edizione - circa 2.500 i partecipanti - ma anche per gli eventi organizzati in città nei mesi scorsi che hanno visto passare nomi autorevoli come Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Glenn Cooper, uno dei giallisti più venduti al mondo e Michelangelo Pistoletto, artista riconosciuto in tutto il mondo. Durante la cerimonia si darà spazio anche, come ogni anno, alla beneficienza: l’attore Andrea Bosca, protagonista di Quantico, ficton americana in onda su Fox, interverrà come testimonial della raccolta fondi Every child is my child, la ONLUS nata per iniziativa di un gruppo di attori, cantanti, scrittori, musicisti, cittadini con l’obiettivo di svolgere attività per finanziare progetti a sostegno dell’infanzia nelle aree di crisi come la Siria. E proprio la vendita del libro di racconti Every child is my child, scritti da oltre trenta personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo, ha come scopo la ricostruzione di una scuola in Siria.

Tra i presenti alla cerimonia ci saranno, oltre ai finalisti, molti membri della giuria, da Dacia Maraini ad Andrea Vitali, l’ingresso per il pubblico sarà libero.